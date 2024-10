Tischtennis-Jugend des TSV Nördlingen dominiert Bezirksmeisterschaften

Bei den diesjährigen Meisterschaften des Bezirks Schwaben-Nord in Höchstädt hat der Tischtennis-Nachwuchs des TSV 1861 Nördlingen mit seinen neun Akteuren dominiert. Besonders erfolgreich waren Hannes Ruf (U19) und Daniel Schwebel (U13), die beide in ihrer Altersklasse Bezirksmeister im Einzel wurden und somit den TSV nun auf Verbandsebene vertreten werden. Auch im Doppelwettbewerb holten sich Schwebel (mit seinem TSV-Teamgefährten Jonas Enslin) und Ruf (mit dem Aichacher Lucas Held) den Titel. Einen Achtungserfolg errang Gleb Allgeyr (U13) mit einem vierten Platz in der Einzelkonkurrenz. (AZ)

