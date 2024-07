Nördlinger Tischtennis-Talent Daniel Schwebel feiert großen Erfolg

Dank der sehr guten Tischtennis-Jugendarbeit im TSV Nördlingen können immer wieder Spieler auch in Bayern ganz vorne mitmischen. So wie der zwölfjährige Daniel Schwebel, der sich in dieser Saison in den Qualifikationsturnieren bis zum Ranglisten-Turnier Bayern Süd gespielt hatte.

Die Tischtennis-Gemeinde ermittelt in verschiedenen Qualifikationsstufen die jeweils besten Spieler. Daniel Schwebel hatte vor einigen Monaten klar das Ranglistenturnier U13 (bis Jahrgang 2012) für den Bezirk Schwaben-Nord gewonnen. Auch das restliche Treppchen war dominiert von den Schützlingen des Nördlinger Trainers Timm Metzler. So ging es mit großer Truppe zum Ranglistenturnier nach Zorneding für den Bereich Bayern Süd-West – eine schwierige Hürde, denn zu diesem Gebiet gehören die Spieler des FC Bayern München, der mit einer eigenen Tischtennis-Akademie seine Talente schmiedet. Hier gelang Schwebel ein hervorragender vierter Platz und damit der Sprung in die nächste Ranglisten-Stufe: Bayern Süd.

Schwebel ist neben Lennart Zuber ein weiteres vielversprechendes Nördlinger Talent

14 Spieler aus der südlichen Hälfte Bayerns, vom Ries bis zum Chiemgau, trafen sich in Esting, um zwei oder drei Plätze für das Endspiel „Top 14 Bayern“ auszuspielen. In einem engen Feld gab es zwei, drei Top-Favoriten. „Jedoch ist an einem solchen Turniertag immer alles möglich“, sagt Timm Metzler, der eine kleine Chance für Schwebel sah und diese nutzen wollte, um neben Lennart Zuber (der bereits im Feld gesetzt ist) einen weiteren Nördlinger zu den Top 14 zu schicken.

Schwebel spielte schön und sehr offensiv, kam mit vermeintlich besseren Gegnern gut zurecht – lediglich das Quäntchen Glück fehlte ihm an diesem Tag. Das erste Spiel der Vorrunde ging im Entscheidungssatz verloren. Beim zweiten Spiel kämpfte sich Schwebel nach einem 0:2-Satzrückstand bis in den fünften Satz, hatte sogar zwei Matchbälle, verlor aber doch. Mit einem Abwehrspieler des FC Bayern München kam er dann gut zurecht. Im Spiel gegen Paul Schäffler, einen Top-Favoriten des TTC Langweid, spielte Schwebel befreit und sehr offensiv auf und konnte den Konkurrenten aus dem Bezirk Schwaben-Nord diesmal besiegen. Unterm Strich waren viele Sätze nur knapp verloren, aber es reichte nicht ganz zur Sensation: Schwebel wurde Fünfter in der Gruppe, sodass er nicht um die vorderen Plätze mitspielen konnte.

Für den TSV Nördlingen ist Schwebels neunter Platz ein seltener Erfolg

Bei der Runde „Platz 9 bis 14“ dominierte der Nördlinger seine Gegenspieler dann und gewann alle weiteren Spiele souverän, was am Ende eines langen Turniertages Platz neun für ihn bedeutete. Ein Erfolg, der in der Tischtennis-Geschichte des TSV Nördlingen in den vergangenen Jahren höchst selten war. „Ein Trost ist, dass Daniel mit den Besten mithalten konnte“, konstatiert Coach Timm Metzler. So landete Paul Schäffler, den Schwebel besiegt hatte, auf Platz zwei und vertritt den Bezirk Schwaben-Nord im September beim Top 14 Turnier in Arnstorf. (AZ)