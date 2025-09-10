Es herrscht Aufstiegseuphorie bei Nördlingens Tischtennisspielern

Die Tischtennisabteilung des TSV Nördlingen startet mit großer Vorfreude und einigem Respekt in die neue Saison. Sowohl im Jugend- als auch im Herrenbereich hat sich der Verein in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt – nun folgt die Belohnung: Gleich mehrere Teams treten in höheren Ligen an.

Eine intensive Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren trägt jetzt Früchte. Die erste Jugendmannschaft schlägt in der Verbandsliga, der höchsten Liga im bayerischen Jugendspielbetrieb, auf. Die Verbandsliga Süd-Ost gilt dabei als besonders stark besetzt – unter anderem mit Gegnern wie dem FC Bayern München, TSV Dachau, MTV Ingolstadt und TTC Freising-Lerchenfeld. Sportwart Tobias Liebl betont: „Jeder Spieltag ist ein Endspiel, wenn wir uns hier behaupten wollen.“ Das Stammpersonal bilden Hannes Ruf (15) und Lennart Zuber (12), beide mit stabil über 1700 TTR-Punkten, verstärkt durch Neuzugang Tobias Förtsch (Post SV Augsburg).

Nördlinger Tischtennis-Herren setzen weiter auf ihre starken Youngster

Auch die zweite Jugendmannschaft hat den Aufstieg geschafft und tritt nun in der Landesliga an. Dort warten mit Langweid, Dillingen, Kempten und Ingolstadt II ebenfalls hochkarätige Gegner. Das Team mit Daniel Schwebel, Fabian Reichensperger, Jason Dederer und Moritz Geipel will sich auch über die Bezirksgrenzen hinaus beweisen. Jonas Enslin, der sich in den vergangenen Monaten sehr gut präsentierte, steht als Reserve bereit.

Um die Talente weiter zu fördern, setzt die Abteilung um Simon Ohr nach dem Rückzug von Timm Metzler auf Profi-Coaching: Die A-Lizenz-Trainerin Theresa Preston übernimmt die Leistungsgruppe. „Wir gehen konsequent den nächsten Schritt und bieten unseren ehrgeizigen Spielern Profi-Training direkt vor Ort“, sagt Ohr. Mit der Raiffeisen-Volksbank Ries und der Lessmann GmbH konnten namhafte Sponsoren gewonnen werden, weitere Unterstützer sind angefragt. Darüber hinaus treten drei weitere Jugendmannschaften in der Bezirksoberliga, Bezirksklasse A Nord und Bezirksklasse C Nord an.

Tischtennis-Jugend I des TSV bekommt Besuch vom FC Bayern München

Die erste Herrenmannschaft des TSV Nördlingen geht nach dem Aufstieg in der Bezirksoberliga an den Start, der höchsten Liga im Bezirk Schwaben Nord. Die Routiniers André Hock und Adrian Ludwig bilden das Team mit den Jugendspielern Hannes Ruf und Lennart Zuber. „Schwerste Brocken“ werden die Absteiger aus der Landesliga – VfL Günzburg und Kissinger SC – sowie die Teams aus Dillingen und Thannhausen. Die zweite Herrenmannschaft tritt in der neu formierten Bezirksliga an. Da diese künftig nur noch drei Staffeln umfasst, sind auch hier starke Gegner wie Dillingen und Aichach zu erwarten. In der Stammaufstellung stehen Tobias Liebl, Tim Schröppel, Sven Svendsen und Marcel Kirschner.

Der erste Heimspieltag ist am Samstag, 27. September, in der Schillerhalle. Um 12.30 Uhr spielt die Jugend I des TSV gegen die Jugend I des FC Bayern München – ein echter Höhepunkt für Verein und Fans. Danach spielen die Herren II gegen Dillingen III (16 Uhr), dann die Herren I gegen Gersthofen (19 Uhr). (AZ)