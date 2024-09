So feiern die Nördlinger Stockschützen am Samstag ihr Jubiläum

Im Jahr 1974 hat der TSV Nördlingen Zuwachs bekommen: Mit der Anlage eines Asphalt-Turnierplatzes an der Nordwest-Ecke der Kaiserwiese haben sich die Stockschützen zu einer eigenen Abteilung formiert. Zur Feier des 50-jährigen Bestehens derselben findet an diesem Samstag ein Turnier mit acht Hobbymannschaften statt, die sich bereits fleißig vorbereitet haben. Auch interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer sind eingeladen, das Turnier zu beobachten und mitzufeiern.

Um 13.30 Uhr wird es am Samstag, 7. September, mit dem Turnier auf der Kaiserwiese losgehen. Die Mannschaften treffen schon um 13 Uhr ein, um sich einzuspielen. Acht Teams, sogenannte „Moarschaften“, mit je vier Spielerinnen beziehungsweise Spielern haben sich angemeldet: Stadtrat Nördlingen, Stadtverwaltung Nördlingen, Rieser Nachrichten, Polizeiinspektion Nördlingen, Fußball AH I und II, Sportgruppe Lessmann und die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen.

Nördlinger Stockschützen feiern Jubiläum: Hobbyturnier findet am Samstag statt

Jede Moarschaft spielt ein Spiel gegen jede andere Moarschaft. Nach den ersten vier Spielen wird gegen 15.30 Uhr eine Pause eingelegt, danach folgen die restlichen drei Begegnungen. Die Siegerehrung ist auf 17.30 Uhr angesetzt, um 18 Uhr wird noch ein kleiner Festakt stattfinden, mit Ansprachen von Abteilungsleiter Hermann Faul und dem TSV-Vorsitzenden Florian Engert.

Neben dem sportlichen Wettstreit steht bei den Stockschützen die Geselligkeit im Vordergrund, und das schließt auch alle nicht-mitspielenden Besucher auf dem Turnierplatz mit ein. Für Spieler und Gäste wird es während des Turniers und danach kühle Getränke, Kaffee und Kuchen sowie Fleisch vom Grill geben. Alle Freunde, Angehörige und sonstige Interessierte sind eingeladen, vorbeizukommen und die Moarschaften anzufeuern.

Das Stockschießen ist seit 50 Jahren in Nördlingen fest verankert

Das Stockschießen hat eine lange Geschichte in Nördlingen: 1974 hat die Stadt Nördlingen einen 45x35 Meter großen, ersten Asphalt-Turnierplatz angelegt, am selben Standort wie der heutige Platz. Die vorher in einem losen Verband agierenden Stockschützen konnten damit ganzjährig ihren Sport ausüben und schlossen sich als Abteilung dem TSV Nördlingen an. Es entwickelte sich ein reger Spielbetrieb, und auch gesellschaftlich engagierten sich die Stockschützen in der Stadt, zum Beispiel mit einem Faschingsball.

Ab 1975 stellte die Abteilung vier Mannschaften, die an den Meisterschaften des Kreises Schwaben 402 teilnahmen. Ein Jahr später stieg die erste Mannschaft in die A-Klasse auf und die Zweite in die B-Klasse. Zusätzlich veranstaltete man selbst jedes Jahr zwei Turniere und nahm an vielen Turnieren auswärts teil. Die aktuellen vier Asphaltbahnen wurden 2002 mit viel Eigenleistung angelegt und das Vereinsheim ausgebaut. Heute sind die Nördlinger Stockschützen vor allem aus Spaß am Sport und an der Gemeinschaft aktiv und würden sich freuen, am Samstag viele Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dürfen.