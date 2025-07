Nördlingens U17-Meistersaison in der Rückschau

Vor einem Jahr sah die Fußball-U17 des TSV Nördlingen wie der sichere Meister der Bezirksoberliga Schwaben aus. Doch auf der Zielgeraden folgte eine Ergebniskrise mit einem Punkt aus vier Spielen. Die Folge: Mit 71 Punkten wurde der FC Gundelfingen Meister, mit einem Punkt weniger folgte der TSV Nördlingen auf Platz zwei. In der laufenden Saison ging es ähnlich eng zu, doch dieses Mal mit „Happy End“.

Mit 68 Punkten und einem Torverhältnis von 109:23 wurden die Rieser Meister, vor dem FC Memmingen II mit 65 Punkten. Der TSV Nördlingen führte am zweiten Spieltag, vom 16. bis 22. Spieltag und erst wieder am 26. und letzten Spieltag die Tabelle an. Nördlingen hatte die zweitbeste Heimbilanz (31 Punkte) und die beste Auswärtsbilanz (37 Punkte). Als einzige Mannschaft blieb der TSV in der Fremde ungeschlagen (zwölf Siege, ein Remis). Die Fairnesswertung gewannen die Rieser mit 29 Gelben Karten gegen Spieler und sechs gegen Offizielle und einer einzigen Zeitstrafe.

Trainer Temizel ist stolz auf seine Mannschaft – nur eines hat ihn gestört

Nördlingens Trainer Kazim Temizel zur zurückliegenden Saison: „Die ersten vier Mannschaften, mit Schwaben Augsburg sogar fünf Teams, waren auf Augenhöhe. Ab Platz sechs folgte ein Leistungsgefälle, aber gegen diese Mannschaften haben wir keine Punkte gelassen. Ich bin stolz auf die Mannschaft und wir sind verdient Meister geworden. Als schlecht habe ich empfunden, dass wir gegen die oberen Mannschaften kein Heimspiel gewonnen haben. Das ist die Mannschaft, die als U15 aus der Bayernliga abgestiegen ist und die haben nun bewiesen, dass sie es echt können.“

Die 109 erzielten Tore verteilen sich auf 20 verschiedene TSV-Spieler (plus zwei Eigentorschützen): Alexander Bruchanov (21 Tore, davon sieben Elfmeter), Paul Mack (20), Julian Prpic (17, drei Elfmeter), Noah Grüner (8), Muhammed Yavuz, Elias Schneid (beide 5), Hannes Weng, Anestis Tsaousidis , Max Schwarz (alle 4), Oleksandr Shevchenko, Noah Spielberger, Janick Brenner (alle 3), Michel Heinlein, Achim Thorwarth (beide 2), Nico Trollmann, Ekrem Yagmur, Maik Taglieber, Sebastian Ilyas, Luca Schäffler, Niels Heigel (alle 1). Paul Mack traf je dreimal in drei verschiedenen Spielen. Ebenfalls drei Tore in einem Spiel erzielten Hannes Weng, Julian Prpic und Muhammed Yavuz. Das torreichste Spiel war der 8:5-Sieg beim FC Pipinsried. Der höchste Sieg war das 9:0 gegen den FC Lauingen.