TSV Nördlingen verpflichtet Basketballer Daniele Minguillon: Rückkehr des talentierten Guard

Basketball

Daniele Minguillon kommt zum TSV Nördlingen zurück

Basketball: Die TSV-Korbjäger verstärken sich weiter und holen mit Minguillon ein weiteres vertrautes Gesicht zurück. Was den 23-Jährigen auszeichnet.
Von Max Scherer
    Daniele Minguillon (in Rot) wird kommende Saison wieder das Trikot des TSV Nördlingen tragen.
    Daniele Minguillon (in Rot) wird kommende Saison wieder das Trikot des TSV Nördlingen tragen. Foto: Gerd Lessau

    Die Nördlinger Basketballer rechnen mit einer anspruchsvollen und umkämpften Spielzeit 2025/26, die Ende September starten wird. Mit dem TSV Ansbach ist ein hochklassiger Gegner trotz großer Aufstiegsbemühungen in der Liga verblieben, mit den Baskets aus München steigt gleichzeitig ein ambitionierter Neuling in die 1. Regionalliga auf, während der Lokalrivale und Lieblingsgegner aus Treuchtlingen nach langen Jahren der Konkurrenz nun den Gang in die 2. Regionalliga antreten muss. Unter diesen Vorzeichen basteln die Verantwortlichen des TSV weiter am Kader der jungen Truppe, die auch in diesem Jahr wieder so konkurrenzfähig sein soll, um sogar um die Playoffs mitspielen zu können.

