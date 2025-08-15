Daniele Minguillon kommt zum TSV Nördlingen zurück

Die Nördlinger Basketballer rechnen mit einer anspruchsvollen und umkämpften Spielzeit 2025/26, die Ende September starten wird. Mit dem TSV Ansbach ist ein hochklassiger Gegner trotz großer Aufstiegsbemühungen in der Liga verblieben, mit den Baskets aus München steigt gleichzeitig ein ambitionierter Neuling in die 1. Regionalliga auf, während der Lokalrivale und Lieblingsgegner aus Treuchtlingen nach langen Jahren der Konkurrenz nun den Gang in die 2. Regionalliga antreten muss. Unter diesen Vorzeichen basteln die Verantwortlichen des TSV weiter am Kader der jungen Truppe, die auch in diesem Jahr wieder so konkurrenzfähig sein soll, um sogar um die Playoffs mitspielen zu können.

Max Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regionalliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Basketball Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis