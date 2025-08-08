Namhafte Verstärkung für Nördlinger Basketballer: Ortelli kehrt zurück

Noch befinden sich die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen in der Sommerpause. Doch sowohl die Mannschaft, die seit Wochen mit Cheftrainer Ajtony Imreh zurück in der Halle ist und vor allem an der Fitness arbeitet, als auch die Verantwortlichen bereiten längst die nächste Spielzeit in Deutschlands höchster Amateurliga vor. Obwohl Manager Moritz Pösl auch in dieser Sommerpause vor allem auf Kontinuität im seit Jahren eingespielten Kader setzt, gibt es rund zwei Monate vor dem Saisonstart Ende September die erste personelle Veränderung zu vermelden.

Max Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verstärkung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regionalliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis