Kristian Ortelli kehrt zurück: TSV Nördlingen stärkt Kader mit Top-Talent im Basketball

Basketball

Namhafte Verstärkung für Nördlinger Basketballer: Ortelli kehrt zurück

Der 19-jährige Enkinger hat wertvolle Erfahrung auf nationalem Top-Niveau gesammelt. Nach Verletzungspech will er nun in der alten Heimat wieder angreifen.
Von Max Scherer
    Mit Christian Ortelli kehrt ein Spieler zum TSV zurück, der bereits Bundesliga-Geschichte geschrieben hat.
    Mit Christian Ortelli kehrt ein Spieler zum TSV zurück, der bereits Bundesliga-Geschichte geschrieben hat. Foto: Ortelli

    Noch befinden sich die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen in der Sommerpause. Doch sowohl die Mannschaft, die seit Wochen mit Cheftrainer Ajtony Imreh zurück in der Halle ist und vor allem an der Fitness arbeitet, als auch die Verantwortlichen bereiten längst die nächste Spielzeit in Deutschlands höchster Amateurliga vor. Obwohl Manager Moritz Pösl auch in dieser Sommerpause vor allem auf Kontinuität im seit Jahren eingespielten Kader setzt, gibt es rund zwei Monate vor dem Saisonstart Ende September die erste personelle Veränderung zu vermelden.

