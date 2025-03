Meister Nördlingen bleibt auf der Ehrenrunde makellos

Man kann auf viele Arten einen Meistertitel feiern. Entweder man gewinnt souverän alle Spiele, oder man besiegt im engen Kampf seine direkten Konkurrenten. Dass man den Bezirksklasse-Titel auf dem Sofa bejubeln darf, gehört wahrscheinlich in die Kategorie „sonderbar“, aber genau das durften vor zwei Wochen die Nördlinger Volleyball-Herren erleben. Der letzte Spieltag wurde damit zur Ehrenrunde des neuen Meisters.

Dank nur einer Niederlage in der Saison standen die Rieser unangefochten auf Platz eins und konnten nur vom zweitplatzierten TSV Haunstetten eingeholt werden. Da dieser allerdings an seinem letzten Spieltag Punkte liegen ließ, wurden die TSVler Meister, ohne selbst gespielt zu haben. Somit wurde der letzte Spieltag der Nördlinger bedeutungslos. Trotzdem wollten sie am Ende der Saison nochmal voll konzentriert zu Werke gehen und mit zwei weiteren Siegen die Saison gebührend im Sinne eines „Meister-Teams“ beenden. Mit deutlichen 3:0-Gewinnen gegen den FC Langweid und die Satellites Schwabmünchen gelang ihnen dies auch eindrucksvoll.

Volleyball-Bezirksliga: Meister TSV Nördlingen gibt sich bei Ehrenrunde keine Blöße

Gegen die auf dem vorletzten Tabellenplatz stehenden Langweider brauchten die Nördlinger nur eine gute Stunde, um den nächste Dreier einzufahren. Satzgewinne von 25:10, 25:11 und 25:16 sprechen eine eindeutige Sprache. Zu keinem Zeitpunkt ließ sich die Mannschaft um Kapitän Benjamin Mack beirren und spielte souverän ihr Spielsystem herunter. Da Mack selbst und sein Teamkollege Mykola Kasian einen Sahnetag am Aufschlag erwischten, führten die Rieser beständig mit mindestens sechs Punkten. In keinem Satz hatten die Gastgeber dem TSV, der sich in einen Rausch spielte, etwas entgegenzusetzen.

Mit viel Ruhe und Qualität in der eigenen Defensivarbeit sorgte Libero Daniel Leberle für einen reibungslosen Spielaufbau. Auch an den vorderen Positionen waren vor allem die beiden Youngsters Jason Fischer und Tim Neuwirt am Drücker, dank sehenswerter Zuspiele von Florian Wetzel. Der einkalkulierte Sieg war somit nie in Gefahr.

Zweites Spiel des Tages ist enger, aber kein Problem für das TSV-Team

Auch gegen den deutlich stärkeren Gegner des Tages, den Viertplatzierten aus Schwabmünchen, gaben sich die Nördlinger Meister keine Blöße. Wieder mit mehr Druck an der Grundlinie eröffnete Daniel Fuchs stark das Geschehen. Überlegen sicherten sich diesmal Andreas Frisch und Lothar Weber die Netzhoheit und dirigierten das Geschehen nach Belieben. Und auch wenn die Schwabmünchner zu Beginn das Spiel noch offen halten konnten und sich immens gegen das Nördlinger Bollwerk stemmten, setzten sich die TSVler mehr und mehr ab.

Spätestens nach dem zweiten, knappen Durchgang zugunsten der Nördlinger (25:23) war klar, dass die Stadali-Truppe sich das Zepter nicht mehr aus der Hand nehmen lassen würde. Mit cleveren Entscheidungen in allen Spielelementen machten Lucas Gerhardt, Patrick Meyr und Matthias Schlosser den Unterschied, weil ihre Gegner keine Antwort wussten. Da ein Sieg nie in Gefahr war, konnte sogar noch einmal allen Spielern Einsatzzeit gewährt werden, sodass jeder Einzelne seinen Beitrag zum Meistertitel leisten konnte. Mit einem starken Angriff über Christian Joos machten sich all die Mühe und Anstrengungen der Saison bezahlt und die Nördlinger krönten sich zum Bezirksklassen-Meister 2024/2025.

TSV-Trainer Stadali freut sich auf die größere Herausforderung in der Bezirksliga

Spielertrainer Sebastian Stadali fand nur positive Worte für sein Team: „Wir sind als Mannschaft so unglaublich gut zusammengewachsen. Nach der letztjährigen knapp verpassten Aufstiegs-Chance war die Motivation diese Saison enorm hoch bei allen Spielern. Auch die ständigen Ausfälle haben wir optimal mit Jugendspieler auffüllen können, was zeigt, dass die Nachwuchsarbeit beim TSV hervorragend funktioniert. Wir haben eine starke Saison gespielt und freuen uns mit der nächsten Aufgabe Bezirksliga weiter wachsen zu können.“

Das Meister-Team besteht aus: Sebastian Stadali, Andreas Frisch, Florian Wetzel, Benjamin Mack, Mykola Kasian, Lothar Weber, Tim Neuwirt, Jason Fischer, Daniel Leberle, Christian Joos, Lucas Gerhardt, Daniel Fuchs und Patrick Meyr.