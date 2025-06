TSV vor Test gegen Weißenburg: Neuzugang mit Kreuzbandriss

An diesem Samstag (Spielbeginn 17 Uhr) bestreitet Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen sein drittes Vorbereitungsspiel. Gegner ist der TSV 1860 Weißenburg, der in der Landesliga Nordost mit 41 Punkten den elften Platz belegte, nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Es gab seit 2013 fünf Vorbereitungsspiele dieser beiden Vereine mit der Bilanz von drei Nördlinger Siegen und zwei Unentschieden. Am 3. Februar letzten Jahres traf man sich zuletzt auf dem Eichstätter Kunstrasen.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis