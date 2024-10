Der KTV Ries empfängt an diesem Samstag den Tabellenführer der zweiten Bundesliga in der Hermann-Keßler-Halle. Im Derby gegen den TSV Buttenwiesen geht es um viel. Die Rieser wollen nach der ersten Niederlage wieder in die Erfolgsspur zurück, während die TSV-Turner ihre Siegesserie fortführen möchten.

Thomas Frisch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buttenwiesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusamtal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis