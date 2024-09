Die KTV-Turner legen wieder los: Nördlingen empfängt Bühl

Mit einem Heimwettkampf starten die Turner des KTV Ries in die Saison 2024. Zu Gast ist der TV Bühl – eine Mannschaft, gegen die man in der langen Zeit in der Deutschen Turnliga schon so einige Duelle ausgetragen hat. Das bisher letzte fand im vergangenen Jahr statt, damals ebenfalls der Auftakt der Ligawettkämpfe, allerdings in der Halle der Zwetschgenstädter. Die Turner aus Nördlingen zeigten sich allerdings unbeeindruckt und konnten mit 69:11 die Begegnung mehr als souverän gewinnen und den Grundstein für die erfolgreiche Saison legen. Das ist auch der Anspruch für das Aufeinandertreffen am 21. September um 18 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark.

