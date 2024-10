Die Turner des KTV Ries treten an diesem Samstag, dem dritten Wettkampfwochenende in der 2. Bundesliga, gegen den StTV Singen an. Die Chancen der Rieser im Duell gegen den ehemaligen Erstligisten sind eher gering, aber die Lage ist nicht aussichtslos.

