Deininger-Turnerinnen beenden erfolgreich ihre Gauliga-Saison

Am letzten Gauliga-Wettkampf der Saison für die Schülerinnen C in Dillingen sind gleich zwei Mannschaften der SpVgg Deiningen angetreten. Auch die Schülerinnen D und E waren im Einsatz und haben die Abteilung Turnen würdig vertreten.

Die erste Mannschaft der Schülerinnen C (Jahrgang 2011/2012) erturnte sich nach insgesamt drei Durchgängen einen phänomenalen dritten Platz in der Gesamtwertung. Lara Schichl, Jule Hertle, Marie Herrle, Merle Feldmeier, Jule Bauer und Emma Dotzauer zeigten an allen vier Geräten ihr turnerisches Können, allen voran Dotzauer, die in der Einzelwertung Platz fünf belegte. Mit herausragenden Übungen am Boden, Schwebebalken und Stufenbarren qualifizierte sie sich für gleich drei Gerätefinals. Jule Bauer verpasste nur knapp die Top Ten und belegte den 14. Platz. Ebenso wie ihre Teamkollegin ist Bauer an ihrem Lieblingsgerät, dem Stufenbarren, im Finale vertreten.

Turnen-Gauliga: Deiningens Schülerinnen C und D fahren zu den Gerätefinals

Mia Wiedemann, Heidi Gruber, Amelie Ott, Amelie Herdle und Sophie Hopf erkämpften mit der zweiten Mannschaft den zwölften Platz. Das Team steigerte sich von Wettkampf zu Wettkampf, konnte aber mit den hohen Anforderungen noch nicht ganz mithalten. Einzig Mia Wiedemann konnte sich durch sehr gute Leistungen für das Gerätefinale am Schwebebalken qualifizieren.

Bei den Schülerinnen D (Jahrgang 2013/2014) belegten Finja Schmid, Laura Fischer, Antonia Schmid, Marie Christ, Ida Jauch und Anna Dotzauer einen respektablen fünften Platz in der Gesamtwertung. Im stärksten Teilnehmerfeld von 121 Turnerinnen erturnte sich Anna Dotzauer den achten Platz in der Einzelwertung. Aufgrund ihrer guten Leistungen während der Saison dürfen Anna Dotzauer (Schwebebalken und Stufenbarren) und Ida Jauch (Stufenbarren) ebenfalls bei den Gerätefinals an den Start gehen und noch einmal ihr Können präsentieren. Besonders stolz sind die Verantwortlichen, dass in allen Altersgruppen auch in der Einzelwertung Top-Ten-Platzierungen errungen wurden. Zudem haben sich fünf Turnerinnen für das Gerätefinale Ende November in Harburg qualifiziert.

SpVgg Deiningen auch mit den Jüngsten erfolgreich in der Gauliga vertreten

Für die jüngste Mannschaft der SpVgg Deiningen, die Schülerinnen E (Jahrgänge 2015 und jünger), ging es zum letzten Wettkampf der Saison nach Lauingen in die Stadthalle. Die SpVgg startete mit Helen Härtle, Verena Kempter, Lina Metzger, Johanna Traurig, Nele Bengesser und Thea Bauer am Boden, und alle turnten saubere Übungen. Am Sprung zeigten die Mädchen durchwegs gute Grätschen, wurden aber von einem strengen Kampfgericht nicht belohnt. An Stufenbarren und Reck waren die Mädels wieder erfolgreicher, und der Durchgang am Schwebebalken zum Abschluss hatte kaum Patzer.

Icon Vergrößern Erfolgreiche Schülerinnen E: (von links) Johanna Traurig, Helen Härtle, Lina Metzger, Nele Bengesser, Thea Bauer, Verena Kempter. Foto: Theresa Grimmeisen Icon Schließen Schließen Erfolgreiche Schülerinnen E: (von links) Johanna Traurig, Helen Härtle, Lina Metzger, Nele Bengesser, Thea Bauer, Verena Kempter. Foto: Theresa Grimmeisen

Somit erreicht die Mannschaft einen großartigen fünften Platz in der Gesamtwertung aller drei Gauliga-Wettkämpfe. Thea Bauer sicherte sich einen hervorragenden vierten Platz in der Einzelwertung. Nele Bengesser belegte Platz 17 von über 100 Turnerinnen. In dieser Altersklasse haben sich auch zwei Turnerinnen für die Gerätefinals Ende November qualifiziert: Johanna Traurig, eine der jüngsten im Team, am Sprung und Thea Bauer an Boden, Schwebebalken und Stufenbarren.

Für die Turnerinnen liegt nun der Fokus auf den Gerätefinalen und schon wieder auf der nächsten Gauliga-Saison, die im März beginnt. (AZ)