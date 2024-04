Deininger Turnerinnen starten gut in die Gauliga-Saison

Nachwuchsturnerinnen überzeugen in der Mannschaft und in der Einzelwertung bei den Wettkämpfen in Wertingen und Buttenwiesen.

Mit insgesamt vier Mannschaften hat die SpVgg Deiningen beim ersten Wettkampf in der Gauliga teilgenommen. Den Auftakt machten die Schülerinnen C in Wertingen. Hier gingen gleich zwei Mannschaften an den Start. Für die erste Mannschaft turnten Marie Herrle, Jule Hertle, Merle Feldmeier, Lara Schichl, Jule Bauer und Emma Dotzauer. Sie überzeugten die Kampfrichter mit souveränen Übungen.

Hierbei erwiesen sie besonders am Schwebebalken und am Boden ihre Stärke. Mit einer guten Gesamtleistung sicherten sie sich am Ende den dritten Platz. Emma Dotzauer ragte in der Einzelwertung heraus und erreichte den vierten Platz von 72 Turnerinnen. Jule Bauer verpasste um 0,5 Punkte ganz knapp die Top Ten.

Turnen in Deiningen: Zweites Wettkampfwochenende in Buttenwiesen

Die zweite Mannschaft der Schülerinnen C, bestehend aus Amelie Ott, Heidi Gruber, Sophie Hopf, Amelie Herdle und Mia Wiedemann erkämpfte sich den 13. Rang. Am zweiten Wettkampfwochenende, in Buttenwiesen, gingen die Turnküken bei den Schülerinnen E an den Start. Helen Härtle, Verena Kempter, Lina Metzger, Lilia Rehklau, Thea Bauer und Nele Bengesser erreichten einen guten siebten Platz von insgesamt 18 Mannschaften. Thea Bauer sicherte sich in der Einzelwertung den fünften Rang, Nele Bengesser wurde fünfzehnte von über hundert Turnerinnen.

Zuletzt bestritten die Schülerinnen D, ebenfalls in Buttenwiesen, ihren Wettkampf. Das Team, bestehend aus Finja Schmid, Laura Fischer, Antonia Schmid, Marie Christ und Anna Dotzauer, erturnte sich den neunten Platz von 21 Mannschaften. Anna Dotzauer belegte im größten Teilnehmerfeld von 109 Turnerinnen einen starken siebten Platz in der Einzelwertung. (AZ)