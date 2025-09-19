Neue Saison, neue Liga für die Turner des KTV Ries

Der erste Heimwettkampf der Saison 2025 steht an diesem Samstag in Nördlingen für den KTV Ries an – und mit der KTV Koblenz wartet ein Gegner, der es in sich hat. Das Duell in der 2. Bundesliga verspricht turnerisch einiges: Bereits 2017 standen sich die beiden Vereine in einem hochklassigen Duell gegenüber, damals mit dem besseren Ende für Koblenz (50:39). Acht Jahre später treffen sich beide Mannschaften erneut – dieses Mal aber in Nördlingen.

