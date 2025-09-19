Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Turnen: KTV Ries startet mit Heimwettkampf gegen starke KTV Koblenz in die 2. Bundesliga

Turnen

Neue Saison, neue Liga für die Turner des KTV Ries

In der 2. Bundesliga geht es an diesem Samstag wieder los für die Rieser – allerdings in der Nordstaffel. Mit der KTV Koblenz kommt direkt ein starker Gegner.
Von Thomas Frisch
    • |
    • |
    • |
    Clemens König ist seit Jahren als Mehrkämpfer eine Stütze der KTV-Mannschaft und wird auch dieses Jahr wieder ein wichtiger Akteur der Rieser sein.
    Clemens König ist seit Jahren als Mehrkämpfer eine Stütze der KTV-Mannschaft und wird auch dieses Jahr wieder ein wichtiger Akteur der Rieser sein. Foto: Michael Soller

    Der erste Heimwettkampf der Saison 2025 steht an diesem Samstag in Nördlingen für den KTV Ries an – und mit der KTV Koblenz wartet ein Gegner, der es in sich hat. Das Duell in der 2. Bundesliga verspricht turnerisch einiges: Bereits 2017 standen sich die beiden Vereine in einem hochklassigen Duell gegenüber, damals mit dem besseren Ende für Koblenz (50:39). Acht Jahre später treffen sich beide Mannschaften erneut – dieses Mal aber in Nördlingen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden