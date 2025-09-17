KTV-Zweite hält in der Regionalliga gut mit

Beim zweiten Wettkampf der Regionalliga-Saison 2025 hat sich die zweite Mannschaft des KTV Ries erneut geschlossen und einsatzfreudig gezeigt. In Unterföhring galt es, sich vor der Pause eine gute Ausgangsposition für den Herbst zu sichern – was mit soliden Leistungen und 284,85 erturnten Punkten auch gelang. Dennoch reichte es am Ende denkbar knapp nicht zur Wiederholung des vierten Platzes vom Auftaktwettkampf.

Thomas Frisch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regionalliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterföhring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis