KTV Ries II übertrifft Erwartungen in der Regionalliga: Fünfter Platz nach starkem Wettkampf

Turnen

KTV-Zweite hält in der Regionalliga gut mit

Nach der überragenden Aufstiegssaison zeigen die Rieser, dass sie auch der höheren Liga gewachsen sind. In Unterföhring überzeugt das Team durch die Bank.
Von Thomas Frisch
    • |
    • |
    • |
    Die zweite Mannschaft des KTV Ries schlägt sich wacker in der Bayerischen Regionalliga: (hinten von links) Simon Böhm, Marcel Schwefel, Alexander Hofer, Stefan Braun, Daniel Wegert und Clemens König; (vorne von links) Ben Kirchenbaur, Elias Preventis, Roland Hagner, Thomas Radler, Clemens König und Jochen Engelbrecht.
    Die zweite Mannschaft des KTV Ries schlägt sich wacker in der Bayerischen Regionalliga: (hinten von links) Simon Böhm, Marcel Schwefel, Alexander Hofer, Stefan Braun, Daniel Wegert und Clemens König; (vorne von links) Ben Kirchenbaur, Elias Preventis, Roland Hagner, Thomas Radler, Clemens König und Jochen Engelbrecht. Foto: Thomas Frisch

    Beim zweiten Wettkampf der Regionalliga-Saison 2025 hat sich die zweite Mannschaft des KTV Ries erneut geschlossen und einsatzfreudig gezeigt. In Unterföhring galt es, sich vor der Pause eine gute Ausgangsposition für den Herbst zu sichern – was mit soliden Leistungen und 284,85 erturnten Punkten auch gelang. Dennoch reichte es am Ende denkbar knapp nicht zur Wiederholung des vierten Platzes vom Auftaktwettkampf.

