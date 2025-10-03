Icon Menü
Turnen: KTV Ries steht nach Fehlstart gegen TG Saar II unter Druck

Turnen

KTV-Turner stehen vor zweitem Heim-Wettkampf unter Erfolgsdruck

Turnen 2. Bundesliga: Nach zwei Niederlagen müssen die Rieser zeigen, dass sie noch gewinnen können. Gegen die TG Saar II soll das vor Heimpublikum gelingen.
Von Thomas Frisch
    • |
    • |
    • |
    Jochen Engelbrecht übernimmt in der neuen Teamstruktur mit drei Geräten pro Wettkampf deutlich mehr Verantwortung.
    Jochen Engelbrecht übernimmt in der neuen Teamstruktur mit drei Geräten pro Wettkampf deutlich mehr Verantwortung. Foto: Sebastian Stadali

    Die Turner des KTV Ries empfangen diesen Samstag in der heimischen Halle die zweite Mannschaft der TG Saar. Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt hofft das Team von Trainer Fabian Wolf auf den ersten Sieg in der 2. Bundesliga Nord. Gegner Saar II gilt als Talentschmiede eines der erfolgreichsten deutschen Turnvereine und reist mit einer Mischung aus Routiniers und Nachwuchskräften an.

