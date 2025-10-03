KTV-Turner stehen vor zweitem Heim-Wettkampf unter Erfolgsdruck

Die Turner des KTV Ries empfangen diesen Samstag in der heimischen Halle die zweite Mannschaft der TG Saar. Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt hofft das Team von Trainer Fabian Wolf auf den ersten Sieg in der 2. Bundesliga Nord. Gegner Saar II gilt als Talentschmiede eines der erfolgreichsten deutschen Turnvereine und reist mit einer Mischung aus Routiniers und Nachwuchskräften an.
Turnen
