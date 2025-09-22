KTV-Senioren Hofer und Hagner überzeugen national und international

Drei Starts, drei Erfolge: Die Turner Roland Hagner und Wilfried Hofer vom KTV Ries haben bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften 2025 sowie beim International Masters Team Cup in Leipzig einmal mehr ihre Klasse bewiesen – sowohl national als auch im internationalen Vergleich.

Für Wilfried Hofer war es ein durchweg erfolgreicher Auftritt in der Altersklasse 55-59. Mit starken Übungen am Boden (12,50), Pauschenpferd (10,45), Sprung (11,00) und Reck (11,10) erreichte er 45,05 Punkte und sicherte sich damit die Bronzemedaille. Hofer bestätigte seine Topform und zählte an diesem Tag zu den stabilsten Turnern im Feld. Dabei zeichnete sich seine Leistung nicht nur durch hohe Schwierigkeit, sondern vor allem durch technische Sauberkeit und Präzision aus und wurde von den Kampfrichtern entsprechend belohnt. Seit vielen Jahren gehört er bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften zu den Medaillengewinnern – eine Konstanz, die ihn zu einem der erfolgreichsten Turner auf nationaler Ebene im Seniorenbereich macht. Nach Gold bei den Bayerischen Seniorenmeisterschaften untermauerte er auch in Leipzig seinen Anspruch auf die nationale Spitze.

KTV-Turner Roland Hagner holt mit Deutschland-Team wieder den Weltcup der Senioren

Auch Roland Hagner trat in Leipzig in der Altersklasse 50-54 an und zeigte dort einen soliden Wettkampf. Mit Wertungen von 12,55 Punkten am Boden, 10,60 am Pauschenpferd, 10,85 beim Sprung, 11,60 am Barren und 9,30 am Reck erreichte er insgesamt 45,60 Punkte und belegte Rang sechs. Besonders am Boden demonstrierte Hagner seine Klasse mit einer ausdrucksstarken Übung. Auch an den weiteren Geräten präsentierte er sich zuverlässig und sauber, wenngleich kleinere Abzüge – vor allem am Reck – das Endergebnis etwas schmälerten. Insgesamt zeigte Hagner jedoch erneut seine Erfahrung und Wettkampfstärke und blieb verdient in den Top Ten. Seine hohe Konstanz über alle fünf Geräte hinweg ist Ausdruck der großen Wettkampfroutine, die er über Jahrzehnte aufgebaut hat. Gerade im stark besetzten Teilnehmerfeld war diese Ausgeglichenheit ein wichtiger Faktor für das starke Abschneiden.

Nur wenige Tage nach den Deutschen Meisterschaften stand für Hagner bereits der nächste Höhepunkt an: der International Masters Team Cup, ein Weltcup für Senioren, bei dem Mannschaften aus Ländern wie Japan, Brasilien, USA, Großbritannien, Irland und Kanada gegeneinander antreten. Hagner kam im Team Deutschland an den Ringen (13,90 Punkte) und am Barren (13,85 Punkte) zum Einsatz und überzeugte auch dort mit sicheren Leistungen. Der KTV-Mann trug mit seinen beiden Top-Wertungen maßgeblich zum Gesamterfolg bei und zeigte, dass er auch im internationalen Vergleich konkurrenzfähig ist. Am Ende sicherte sich „Team Germany“ erneut den Titel – nach dem souveränen Triumph im Vorjahr in Boston (USA) nun auch auf heimischem Boden. Damit verteidigte die deutsche Auswahl ihre führende Rolle im internationalen Senioren-Turnen und bewies, dass sie aktuell das Maß der Dinge in diesem Wettkampfformat ist.

Mit Bronze für Hofer, einem Top-Sechs-Ergebnis für Hagner und dem Mannschaftssieg beim Weltcup war es eine rundum gelungene erste Jahreshälfte für die beiden Routiniers des KTV Ries – und ein starkes Zeichen für das hohe Niveau, das im Verein auch im Seniorenbereich gepflegt wird.