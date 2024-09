KTV-Seniorenturner brillieren einmal mehr im Weltcup

Bei der zweiten Auflage des Weltcups der Senioren, der in diesem Jahr in den USA in Boston stattfand, sind drei Turner des KTV Ries für das Turnteam Deutschland angetreten und haben bei den Männern souverän den Sieg mit der Deutschen Nationalmannschaft geholt. Wilfried Hofer, Roland Hagner und Marcel Schwefel vertraten die deutschen Farben im Duell gegen die Mannschaften aus den USA, Japan, Großbritannien und Starter aus Brasilien und Australien.

Mit einer guten Idee fing vor ein paar Jahren in Japan alles an und es trafen sich verschiedenste Mannschaften in Tachikawa, um das beste Team im internationalen Vergleich der Senioren zu ermitteln. Damals konnten sich die Gastgeber noch durchsetzen und den ersten Vergleich für sich entscheiden. Inzwischen ist aus dieser Idee ein offizieller Weltcup geworden und die Teilnehmer kommen inzwischen von überall auf der Welt.

KTV Ries bei Weltcup der Seniorenturner: Immer mehr Länder nehmen teil

Neben dem eigentlichen Wettkampf, der abwechselnd in den verschiedensten Ländern ausgetragen wird, geht es bei dem dreitägigen Event auch darum, sich mit Turnbegeisterten aus allen Regionen dieser Welt zu treffen und auszutauschen. Dass dies immer mehr Anklang findet, zeigt sich auch an der stetig wachsenden Teilnehmerzahl und der Anzahl der verschiedenen Länder, welche inzwischen an diesem Event teilnehmen. Das Alter spielt dabei ebenfalls keine Rolle, waren doch Turner in ihren 30ern, aber auch Sportler mit über 70 Jahren vertreten.

Auch beim KTV Ries, der ursprünglich mit Roland Hagner und Wilfried Hofer vertreten war, konnte der Teilnehmerkreis erweitert werden. Marcel Schwefel stieß in diesem Jahr neu dazu und konnte sich auf internationaler Bühne ebenfalls etablieren. Mit über zwei Punkten Vorsprung sicherte sich das Team aus Deutschland wie schon im Vorjahr den Sieg im Mannschaftswettbewerb, und das Rieser Trio hatte maßgeblichen Anteil daran.

Marcel Schwefel kann als neuer Nördlinger beim Weltcup sofort überzeugen

Roland Hagner konnte dabei in der Einzelwertung sogar den fünften Platz erzielen. An den Ringen und Barren schaffte er es mit seinen Übungen sogar auf Platz zwei und am Boden ebenfalls auf Rang drei, was ein herausragendes Ergebnis für das Rieser Urgestein darstellt. Marcel Schwefel startete bei seinem internationalen Debüt an zwei Geräten, den Ringen und am Barren. Überzeugen konnte er an beiden und sicherte sich in seiner Altersklasse an diesen Geräten ebenfalls gute Platzierungen.

Ihm gleich tat es Wilfried Hofer bei seinem dritten Start in diesem Wettkampfformat. Außer an den Ringen startete er an allen Geräten und schaffte es im Gesamtklassement auf den zehnten Platz. Auch an den Einzelgeräten durfte er gute Platzierungen feiern. Somit war dies für die Rieser Starter ein rundum zufriedenstellender Wettkampf, was auch Betreuerin Andrea Hofer so sah. Im kommenden Jahr soll das Event im Rahmen des Deutschen Turnfestes in Leipzig zum zweiten Mal in der Bundesrepublik stattfinden – sicher wieder mit Rieser Beteiligung.