Zwei KTV-Turner sind dabei: Dritter Platz für bayerische Senioren-Turner

Beim Deutschland-Pokal der Senioren 2025 in Goslar haben erneut zwei Turner des KTV Ries ihre Klasse unter Beweis gestellt. Wilfried Hofer und Roland Hagner sicherten sich gemeinsam mit dem bayerischen Team in der Altersklasse M45+ einen starken dritten Platz unter sieben Mannschaften. Damit stand die Erfahrung des KTV Ries auch auf nationaler Bühne einmal mehr für Stabilität und sportliche Konstanz.

Für Wilfried Hofer, langjähriger Mannschaftskapitän und prägende Figur im bayerischen Seniorenturnen, war der Podestplatz das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung unter schwierigen Bedingungen. Aufgrund mehrerer verletzungsbedingter Ausfälle musste das Team in Minimalbesetzung antreten. Mit 44,55 Punkten und Rang neun in der Einzelwertung zeigte Hofer einen starken Mehrkampf und überzeugte mit sauberen, technisch anspruchsvollen Übungen. Besonders am Boden (11,70 Punkte) und Reck (11,25 Punkte) präsentierte er seine ganze Routine und Erfahrung. Seine Konstanz über alle Geräte hinweg war ein entscheidender Faktor für den Erfolg der bayerischen Auswahl.

KTV Ries: Hofer und Hagner sind feste Größen im bayerischen Turnteam

Auch Roland Hagner bestätigte seine starke Form und trug maßgeblich zum Podestplatz bei. Mit 43,95 Punkten belegte er in der Einzelwertung den zehnten Rang. Besonders am Barren überzeugte Hagner mit 11,80 Punkten, der höchsten bayerischen Wertung an diesem Gerät. Auch am Boden (11,15 Punkte) und Pferd (10,40 Punkte) zeigte er stabile Leistungen und sicherte Punkte für die Mannschaft. Seine Routine und Nervenstärke halfen, das Team in entscheidenden Momenten auf Kurs zu halten.

Gecoacht wurde das bayerische Team erneut von Andrea Hofer, die die Senioren seit Jahren mit großem Engagement begleitet und auch in Goslar entscheidend zum Erfolg beitrug. Das Team aus dem südlichsten Bundesland erreichte am Ende 133,50 Punkte in der Gesamtwertung und landete hinter Baden und Thüringen auf dem dritten Platz. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung an fünf Geräten – Ringe sind in dieser Altersklasse ausgenommen – konnte sich die Auswahl gegenüber dem Vorjahr verbessern und ihre Qualität im bundesweiten Vergleich erneut unter Beweis stellen. Mit diesem Erfolg bestätigten Wilfried Hofer und Roland Hagner einmal mehr ihre herausragende Rolle im deutschen Seniorenturnen. Beide prägen den Masters-Bereich seit vielen Jahren – sei es in Einzel- oder Mannschaftswettbewerben – und sind feste Größen im Turnteam Bayern. Mit Bronze in Goslar endet der Deutschland-Pokal 2025 für das Turnteam Bayern erfolgreich – und erneut mit starker Rieser Beteiligung auf dem Podest.