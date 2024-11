Wallersteiner Turnerinnen zeigen ihr Können in Lauingen

29 Turnerinnen des SC Wallerstein sind Ende Oktober beim jährlichen Turn10-Wettkampf in Lauingen angetreten. Insgesamt starteten 111 Turnerinnen und Turner aus sieben Vereinen. Die Mädchen des SCW konnten zeigen, dass sie fleißig an den Geräten Boden, Balken, Reck, Minitramp und Sprung trainiert hatten. Es war ein erfolgreicher und schöner Wettkampftag, der mit einigen Pokalen im Gepäck und ohne Verletzungen beendet werden konnte.

Eine schöne Belohnung gab es in der AK7 und AK8 für Katarina Duronjic und Nele Stimpfle, die sich jeweils den ersten Platz holten. In der AK10 belegten Alice Barresi und Elenor Roder die Plätze zwei und drei. In der AK11 waren die Platzierungen eins bis fünf in der Hand des SC Wallerstein. Verena Schiele, Sophie Lipka und Amelie Stadelmann kamen aufs Treppchen. Auch in der AK12 gewannen Clara Göggerle, Clara Diethei und Rosalie Grimm die Podestplätze. Carlotta Thum holte sich in der AK 13 den ersten Platz und Ilaria Barresi den dritten Rang. In der AK14 kam Hanna Schneider auf Rang zwei. (AZ)

Icon Vergrößern Auch die jüngeren Jahrgänge waren mit Begeisterung dabei. Foto: Tanja Glauning Icon Schließen Schließen Auch die jüngeren Jahrgänge waren mit Begeisterung dabei. Foto: Tanja Glauning