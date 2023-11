Wallersteiner Nachwuchs-Turnerinnen überzeugen

Mädchen vom SC Wallerstein zeigen sehr gute Leistungen beim Turn10-Wettkampf in Lauingen.

Auch in diesem Jahr haben sich die Turnerinnen und Turner des Turngau Oberdonau wieder zum Turn10-Wettkampf in Lauingen getroffen. Die Mädchen des SC Wallerstein zeigten teilweise sehr gute Leistungen und konnten etliche Platzierungen auf dem Treppchen erreichen.

Lena Sorrentino (Alterkslasse 2008) bekam für ihren blitzsauber in den Stand geturnten Überschlag am Sprungtisch die höchste Ausführungsnote, ebenso wie Theresa Neher (Altersklasse 2008), die am Balken zudem auch alle geforderten Elemente der Basisstufe zeigte und ihren Rückwärtssalto als Abgang sicher in den Stand turnte. In der gleichen Altersklasse konnte Katja Bretzger überzeugen, die als einzige Turnerin des Wettkampfes am Boden alle zehn möglichen Elemente zeigte. Besonders gut gelang ihr hier die Verbindung von Rondat und Salto rückwärts.

Toller Teamgeist beim SC Wallerstein

Erfreulich auch Alice Barresi (Altersklasse 2014), die am Minitrampolin den neu erlernten den Salto vorwärts gehockt erstmals im Wettkampf zeigte und diesen gut präsentieren konnte. In der Altersklasse der Achtjährigen zeigte Mona Haas ihr Potenzial und erturnte sich bereits 51,75 von möglichen 80 Punkten. Layla Wolf (Altersklasse 12) überzeugte am Boden mit sauber ausgeturnten Elementen, sodass sie sich fast 70 Punkte sichern konnte.

Teamgeist und Zusammenhalt untereinander zeigten die Wallersteiner Mädels auch, da es an diesem Tag auch einige Stürze und misslungene Elemente gab und so manche Turnerin getröstet und in den Arm genommen werden musste. Bei der anschließenden Siegerehrung wurden alle Turnerinnen dann gebührend von Eltern und den Trainerinnen Margit Gabler, Tanja Glauning und Marina Engelbrecht gefeiert. (AZ)