Mutiger Auftritt der U10-2 des TSV Nördlingen gegen etabliertes Team aus Ingolstadt

In ihrem ersten Spiel haben Neulinge der U10-2 des TSV Nördlingen gegen ein eingespieltes Team aus Etting-Ingolstadt ein gutes Spiel gezeigt. Man wollte den Gegner unter 100 Punkten halten und selbst vielleicht einen oder zwei Körbe erzielen. Zur großen Freude der Eltern, des Trainers sowie der Mannschaft konnte dieses Ziel sogar deutlich übertroffen werden, stand doch am Ende auf der Anzeigetafel ein 8:89.

Dabei schafften es die Jungs und Mädels der Heimmannschaft immer wieder mit dem Gegner mitzuhalten und sich zwischen ihre Gegenspieler und den Korb zu stellen und so weitere Treffer zu verhindern. Im Angriff konnten die Nördlinger durch drei gute Einzelaktionen und ein gut gelungenes Zusammenspiel vier Körbe erkämpfen. Insgesamt suchten die Kinder das Zusammenspiel, auch wenn noch viele Pässe von den Gegnern abgefangen wurden, oder ins Leere gingen. Damit ist den Kindern aber auch klar, dass in den vielen Trainings, die noch vor ihnen liegen, sehr viel Arbeit auf sie wartet, um bis zum Saisonende den Anschluss zu schaffen. Es spielten: Benjamin Ulrich (4 Punkte), Vincent Fackler, Emil Hach (2), Luisa Rau (2),David Kluger, Verena Kempter, Roberto Mangione, Isabella Neureither und Peter Hertle.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis