Mühsamer Derbysieg für Nördlingens U15 in Gundelfingen

Mit einem über die komplette Spielzeit gesehen verdienten 3:1-Auswärtssieg ist die Bayernliga-U15 des TSV Nördlingen beim Derby in Gundelfingen erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Bei tollen äußeren Bedingungen auf dem neuen Kunstrasen der Gärtnerstädter ging es von Beginn an zur Sache.

Nach fünf Minuten konnte Jakob Ott nur durch ein Foul im Laufduell kurz vor der Strafraumkante gestoppt werden. Der resultierende Freistoß von Muhammed Temizel ging aber am Heimtor vorbei. Nördlingen hatte viele hohe Ballgewinne, aber keine klaren Torabschlüsse. Die Einheimischen lauerten nur auf Konter und hatten deren auch zwei, die aber nicht zum Erfolg führten. Nach 20 Minuten hatte Ott wieder eine Möglichkeit, als er Pugels Abschlag erlief, aber am Heimkeeper scheiterte. Die große Chance zur Gästeführung ergab sich, als Constantin Fromann dem Gundelfinger Innenverteidiger den Ball im Sechzehner abluchste, auf den Keeper zulief, doch den Ball über das Tor jagte (25.).

TSV Nördlingen macht sich Bayernliga-Derby gegen Gundelfingen selbst das Leben schwer

Die zu diesem Zeitpunkt verdiente Gästeführung fiel erst, als Maxim Rolev eine gut getimte Ecke von Leon Randi per Kopf zum 0:1 über die Linie drückte (29.). Drei Minuten später der völlig unnötige Ausgleich aus dem Nichts, als Nördlingen durch schlechte Kommunikation ein Eigentor von Niklas Maurer aus 30 Metern (!) schlucken musste. So ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Nördlingen ein optisches Übergewicht, ohne aber zu klaren Möglichkeiten zu kommen. Die Einheimischen gewannen in dieser Phase mehr Zweikämpfe und hatten die Möglichkeit zum 2:1, aber Torwart Nevio Pugel entschied das Eins-gegen-Eins für sich (40.). Schiedsrichter Steffen Brenner (SC Nähermemmingen-Baldingen) verhängte gegen FCG-Spieler Dean Rallo eine Zeitstrafe (48.). Insgesamt setzte es fünf Gelbe Karten gegen die Heimelf und zwei gegen die Rieser Ott und Maurer. Die erneute Gästeführung kam ähnlich wie das 0:1 zustande: Wieder eine Ecke in den Fünfmeterraum, Ott stieg am höchsten und nickte ein (54.).

Trainer Leister hofft auf eine gute Trainingswoche mit der Nördlinger U15

Im weiteren Verlauf versuchten die Einheimischen mit langen Bällen in den Nördlinger Strafraum zu kommen, hatten dabei aber kaum gefährliche Aktionen zu verzeichnen. Die Entscheidung fiel, als Ott seinen Zweikampf gewann und sein Weitschuss zum 3:1 für Nördlingen über dem Keeper einschlug (67.). Fazit von TSV-Trainer Markus Leister: „Sicher keine Galavorstellung von uns. Aber nach dieser doch sehr holprigen Vorbereitung war es wichtig für uns, mit einem Sieg, noch dazu im Derby, in die Rückrunde zu starten. Es gibt sicherlich noch vieles, was wir besser machen können und auch müssen, um in dieser Liga vielleicht ganz oben dabei bleiben zu können. Daran können wir hoffentlich in der kommenden Trainingswoche dreimal arbeiten, um uns gut auf die nächste Aufgabe vorzubereiten.“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Pugel; Bachmann, Wagner, Maurer, Rieger, Randi, Stüber (ab 56. Bely), Temizel (ab 68. Reicherzer), Rolev (ab 65. Reichert), Fromann (ab 68. Weiß), Ott (ab 70. Römer). Stenzenberger (ETW).