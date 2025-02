Überraschungssieg für die Angels Nördlingen beim Angstgegner

Eine Serie ist die Vorstufe zu einem Dauerzustand. Dass Niederlagen gegen die Girolive Panthers Osnabrück in der 1. Frauenbasketball-Bundesliga nicht zu einem Dauerzustand werden, dafür sorgten die Eigner Angels Nördlingen am Samstag mit einem hochverdienten 78:71-Überraschungssieg. Der letzte Erfolg gegen die Panther vor knapp einem Jahr gelang der Eigner-Truppe ebenfalls in Osnabrück. Davor steht lediglich noch ein Sieg aus einem Vorbereitungsspiel auf der Habenseite der Rieserinnen. Zehnmal hatte der Tabellenvierte die Nase vorne.

