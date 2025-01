Nächster harter Gegner für Marktoffingens Volleyballerinnen

Nach mehr als einem Monat „Weihnachtspause“ steht für die Volleyball-Bayernligadamen des FSV Marktoffingen am Sonntag der erste Heimspieltag im neuen Jahr an. Gegner in der heimischen Mehrzweckhalle ist kein Geringerer als der Tabellenzweite FC-DJK Tiefenbach, der gegen Ende des alten Jahres eine stetig nach oben gehende Formkurve aufwies. Nach ihrem Fehlstart ins neue Jahr müssen die Rieserinnen zu Hause eine Schippe drauflegen.

Die Rieserinnen konnten vergangenes Wochenende gegen den TSV Niederviehbach nicht ihre gewohnte Leistung abrufen und verloren mit 0:3. Jetzt startet die wichtige zweite Saisonhälfte, in der das Ziel lautet, den Klassenerhalt zu erreichen. Aktuell liegt man mit Rang sechs im Soll und ist punktgleich mit dem Viertplatzierten bei deutlich weniger Spielen. „Nun brennen wir auf den Wiederauftakt, denn Sportler wie Trainer lieben den Wettkampf. Dafür trainieren wir zweimal wöchentlich“, sagt Kapitänin Kristin Löfflad stellvertretend für ihre Mannschaft.

Volleyballerinnen des FSV Marktoffingen setzen gegen Tiefenbach auf den Heimvorteil

Das Hinspiel gegen die niederbayerische Mannschaft war eine klare Angelegenheit, welche die Rieserinnen mit 0:3 verloren haben. In der Folgezeit steigerten sich die FSV-Damen enorm, mussten nur zwei weitere Niederlage einstecken und konnten sonst mit starken Siegen überzeugen.

„Wir wollen mit einem Heimsieg positiv in das neue Jahr starten und hoffen dabei auf eine tolle Kulisse. Die Mannschaft will sich selbst für die Mühen belohnen, indem wir gegen Tiefenbach zeigen, wer Herr im Haus ist“, lässt Trainerin Theresa Wizinger abschließend wissen. Wer am Ende wirklich Herr im Haus sein wird, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag ab 14.30 Uhr sehen können.