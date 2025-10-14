„Wundertüte“ Marktoffingen II verzückt sein Trainerduo

„Ihr seid heute eine Wundertüte“, sprach Trainer Josef Wizinger bei der Einstimmung auf den Bezirksligastart die völlig neu zusammengestellte Mannschaft der Volleyball-Damen II des FSV Marktoffingen an. Zusammen mit seiner Co-Trainerin Maresa Lutz war er dann entzückt darüber, welch wundersame Geschenke diese Mischung aus erfahrenen und jungen Kräften bereithielt. Zunächst besiegten sie Türkheim klar und sicher mit 3:0 und danach bewiesen sie beim 3:2 gegen Sonthofen, dass sie auch ganz gut „knapp und aufregend“ können.

In der Saisonvorbereitung war die Suche nach einer schlagkräftigen Einheit lange das Hauptthema, doch im ersten Spiel gegen Türkheim war diese Sorge vom ersten Spielzug an wie weggeblasen. Die fünfköpfige Gruppe der Erfahrenen, bestehend aus Melli Dauser, Kathi Roder, Marlene Klaus, Leo Gabler und Antonia Stadali, gab den jungen Talenten Lina Bachmann, Eva Simon und Eva Stengel die nötige Sicherheit. Diese dankten mit erfrischendem Tatendrang.

Volleyball-Bezirksliga: Marktoffingen II dominiert Türkheim klar im ersten Match

Der einzig verbliebene Stamm mit Dina Grübl und Nicole Müller fühlte sich da sofort wohl. Türkheim hatte gegen diese explosive Mischung keine Chance und musste mit 25:12, 25:16 und 25:19 die Punkte in Marktoffingen lassen. Ein ganz anderes Kaliber waren die Talente des Zweitligisten Sonthofen. Flink und schlagkräftig über außen setzten sie die FSV-Damen gehörig unter Druck. Da war es schon gut, dass die FSV-Abwehr um die omnipräsente Libera Kathi Roder zusammen mit Melli Dauser, Toni Stadali und Eva Stengel manches Geschoss oder ekelhafte Finte entschärfte.

Hart umkämpft und am Ende erfolgreich ging der FSV mit 2:0 in Führung (25:22, 25:16), auch weil die junge Eva Stengel bei drei Aufschlagserien sofort ihr Talent zeigte. Sonthofen forcierte nun noch mehr sein schnelles Spiel über die Außen und kam vermehrt mit diesem Mittel zu Punkten. Zunächst fand der FSV kaum ein Mittel dagegen und verlor Satz drei mit 16:25. Als der FSV-Block mit den großgewachsenen Eva Simon, Leo Gabler und Marlene Klaus öfter mal zugriff, wurde es knapper. Sonthofen machte aber mit einem Linienkracher zum 25:23 den Satzausgleich. Bis zum 8:9 ging es hin und her. Dann bereiteten Lina Grübl (11:9) und Melli Dauser mit ihren Aufschlägen bis zum Siegpunkt durch Eva Stengel das Feld zum umjubelten Sieg (15:12). Das Trainerduo Lutz/Wizinger hatte sichtbare Freude an ihrer wunderbar gefüllten Wundertüte. (wiz)

FSVMarktoffingen II: Dina Grübl, Marlene Klaus, Leo Gabler, Lina Bachmann, Eva Simon. Melli Dauser, Antonia Stadali, Nicole Müller, Eva Stengel , Kathi Roder