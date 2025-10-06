Marktoffinger Damen setzen zum Auftakt ein Ausrufezeichen

Es ist der Moment, auf den jeder Sportler wartet: Unzählige Trainings absolviert, Testspiele bestritten, an der körperlichen und mentalen Stärke gefeilt – und dann ist der Moment endlich da, wenn aus Wochen harter Arbeit wieder echtes Spielgefühl wird, wenn der Ball übers Netz fliegt und die Halle zum Leben erwacht. Genau das erlebten die Volleyball-Damen I des FSV Marktoffingen am vergangenen Sonntag, als sie nach einem halben Jahr Pause wieder in der Bayernliga aufschlugen und mit einem 3:1-Sieg in die Saison starteten – trotz Fehlstarts im ersten Satz.

Antonia Stadali Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86748 Marktoffingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ausrufezeichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis