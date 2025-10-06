Icon Menü
Volleyball: Marktoffingens Damen starten mit starkem Bayernliga-Sieg

Volleyball

Marktoffinger Damen setzen zum Auftakt ein Ausrufezeichen

Volleyball-Bayernliga: Nach dem ersten Satz gegen den SV SW München stehen die Zeichen auf Fehlstart. Dann dreht der FSV gewaltig auf und lässt nicht mehr locker.
Von Antonia Stadali
    •
    •
    •
    Marktoffingens Kapitänin Kristin Löfflad im Angriff: Der Auftakt in die neue Saison ist den Nordrieserinnen schon mal geglückt.
    Marktoffingens Kapitänin Kristin Löfflad im Angriff: Der Auftakt in die neue Saison ist den Nordrieserinnen schon mal geglückt. Foto: Sebastian Stadali

    Es ist der Moment, auf den jeder Sportler wartet: Unzählige Trainings absolviert, Testspiele bestritten, an der körperlichen und mentalen Stärke gefeilt – und dann ist der Moment endlich da, wenn aus Wochen harter Arbeit wieder echtes Spielgefühl wird, wenn der Ball übers Netz fliegt und die Halle zum Leben erwacht. Genau das erlebten die Volleyball-Damen I des FSV Marktoffingen am vergangenen Sonntag, als sie nach einem halben Jahr Pause wieder in der Bayernliga aufschlugen und mit einem 3:1-Sieg in die Saison starteten – trotz Fehlstarts im ersten Satz.

