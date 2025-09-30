Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Marktoffinger Volleyballerinnen starten neu durch: Saisonauftakt in der Bayernliga

Volleyball

Marktoffingens Volleyballerinnen gehen erneuert in die Saison

Das Bayernliga-Team bestreitet am Sonntag zu Hause sein erstes Spiel, schon am Samstag legt die Dritte los. Nicht alles ist beim Alten geblieben beim FSV.
Von Antonia Stadali
    • |
    • |
    • |
    Die Damen I des FSV Marktoffingen sind bereit für die neue Volleyball-Saison: (stehend von links) Trainerin Theresa Wizinger, Stefanie Stimpfle, Jenny Stempfle, Madeleine Gerth, Jana Fix, Marlene Klaus, Marie Deißler und Trainer Sven Wachsmann; (kniend von links) Kristin Löfflad, Eva-Maria Schröter, Tina Stimpfle und Anna Lisa Wagner.
    Die Damen I des FSV Marktoffingen sind bereit für die neue Volleyball-Saison: (stehend von links) Trainerin Theresa Wizinger, Stefanie Stimpfle, Jenny Stempfle, Madeleine Gerth, Jana Fix, Marlene Klaus, Marie Deißler und Trainer Sven Wachsmann; (kniend von links) Kristin Löfflad, Eva-Maria Schröter, Tina Stimpfle und Anna Lisa Wagner. Foto: Löfflad

    Bälle aufgepumpt, Knieschoner einsatzbereit und die Hallenschuhe frisch poliert: Nach einem halben Jahr Pause wird in Marktoffingen wieder Volleyball gespielt. Am Wochenende starten die Mannschaften des FSV in die neue Saison, und die Fans dürfen sich gleich doppelt freuen: Am Samstag eröffnen die Damen III in der Bezirksliga den Heimspielreigen, am Sonntag folgt mit den Damen I der Auftakt in der Bayernliga.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden