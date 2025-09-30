Marktoffingens Volleyballerinnen gehen erneuert in die Saison

Bälle aufgepumpt, Knieschoner einsatzbereit und die Hallenschuhe frisch poliert: Nach einem halben Jahr Pause wird in Marktoffingen wieder Volleyball gespielt. Am Wochenende starten die Mannschaften des FSV in die neue Saison, und die Fans dürfen sich gleich doppelt freuen: Am Samstag eröffnen die Damen III in der Bezirksliga den Heimspielreigen, am Sonntag folgt mit den Damen I der Auftakt in der Bayernliga.
