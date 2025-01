Junglandbund Dürrenzimmern wird vom Aufsteiger zum Vorrundenmeister

Dürrenzimmerns erste Luftpistolen-Mannschaft bleibt zum Ende der Vorrunde in der Bezirksliga-Gruppe 8 obenauf. Der Aufsteiger hat zweite weitere Siege eingefahren: Im Wettkampf gegen den Tabellenzweiten SG Wittislingen blieb es bis zum letzten Schuss spannend, während die Begegnung gegen die Sportfreunde des SV Reisensburg bereits frühzeitig mit einem klaren 3:1 Sieg entschieden wurde.

Im Spitzenkampf zwischen Dürrenzimmern und Wittislingen lagen die vier Paarungen nahe beieinander. Letztendlich gingen je zwei Einzelpunkte an die Teams aus dem Ries und dem Landkreis Dillingen. Dank des besseren Mannschaftsergebnisses von 1412 zu 1398 sicherte sich Dürrenzimmern den Gesamtsieg (2:1 Punkte). Damit musste die Aufsteigermannschaft der Luftpistolen zum ersten Mal in dieser Saison auf den dritten Mannschafts-Siegespunkt verzichten. Dennoch bleibt „Düzi“ nach der Vorrunde unangefochtener Tabellenführer mit 14:1 Punkten.

Luftpistolen-Bezirksliga: Dürrenzimmerns Hartmannschott hat den besten Schnitt

Spitzenpositionsschütze Daniel Hartmannschott entschied bei allen fünf Wettkämpfen sein Duell für sich und führt mit einem Durchschnitt von 365 Ringen die Einzelwertung aller Schützen der Gruppe an. Luca Vogelgsang, der zu Beginn der Saison auf Position vier startete, hat sich dank seiner soliden Leistungen und einem Durchschnitt von 353 Ringen stetig verbessert. Im fünften Wettkampf konnte er bereits auf die zweite Position aufrücken und gewann insgesamt vier Einzelmatches für seine Mannschaft.

Andreas Feldmeier, der bisherige Schütze auf Position zwei, hat in dieser Saison Schwierigkeiten, seine gewohnte Leistung abzurufen. Er musste in mehreren Duellen, wenn auch nur knapp, Punkte an seine Gegner abgeben. Dennoch lieferte er im zweiten und fünften Wettkampf wichtige Siegespunkte für sein Team. Mit einer Match-Siegesquote von 60 Prozent zeigt sich Markus Bettinger ebenfalls als wichtiges Mitglied im Team. Seine drei gewonnenen Duelle sind entscheidend für den Gesamterfolg der Mannschaft.

Die konstante Leistung der Mannschaft gibt allen vier Schützen das nötige Vertrauen, auf eine ebenso erfolgreiche Rückrunde zu hoffen, in die die Dürrenzimmerer Luftpistolenschützen nun als ungeschlagener Vorrundenmeister starten werden. (mit maxbo)

Tabelle Bezirksliga Gruppe 8 Luftpistole:

Dürrenzimmern 14:1 14:6 7084 Ringe Wittislingen 12:3 14:6 7063 Ringe Mertingen 8:7 10:10 7085 Ringe Forheim 5:10 7:13 6994 Ringe Reisensburg 4:11 9:11 6980 Ringe Giengen-Burgberg 2:13 6:14 6883 Ringe