Was eine einstige Nördlinger Top-Schwimmerin heute in England macht

Das Schwimmen hat lange das Leben von Stefanie Bircher bestimmt, gleich mehrere internationale Erfolge hat die Freiwasserschwimmerin bis zu ihrem Karriereende im Jahr 2009 errungen. Begonnen hat für die als Stefanie Biller geborene Nördlingerin alles beim 1. SV Nördlingen. Ihr Lebensmittelpunkt ist mittlerweile in England, doch sie kehrt regelmäßig zurück in die alte Heimat. Bei ihrem jüngsten Besuch hat die 38-Jährige den Rieser Nachrichten erzählt, was sie heutzutage als ihre Aufgabe ansieht.

