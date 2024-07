Nördlinger Scharlachrennen bleibt im Dornrößchenschlaf

Das letzte Wochenende im Juli war bis zur Corona-Pandemie ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Stadt Nördlingen, denn das war der feste Termin für das Scharlachrennen auf der Kaiserwiese. 2019 hat das Springturnier zum bisher letzten Mal stattgefunden, seither pausiert das Reitsport-Spektakel. Das wird sich bis auf Weiteres nicht ändern, denn auch dieses Jahr findet die Veranstaltung nicht statt. Die Zukunft des Scharlachrennens ist offen.

Nachdem das Event 2020 und 2021 wegen der Pandemie sowie 2022 zusätzlich wegen extremer Hitze und schlechter Bodenverhältnisse aufgrund von Wasserknappheit abgesagt wurde, „musste man 2023 mit Bedauern feststellen, dass die vorhandene Struktur des Vereins Scharlachrennen e. V., der als Veranstalter des Scharlachrennens fungiert, nicht ausreicht, um eine Veranstaltung auf dem gewohnten Niveau durchzuführen“, teilt die Stadtverwaltung Nördlingen auf Anfrage mit. In diesem Jahr ist die Situation unverändert.

Kein Scharlachrennen in Nördlingen: Dem Ausrichterverein fehlt es an Ressourcen

Weiter heißt es in der Mitteilung der Stadt, dass bereits im April 2024 eine gemeinsame Sitzung des Vereins Scharlachrennen und des Freundes- und Förderkreises Scharlachrennen, der die Veranstaltung ideell und materiell fördert, stattgefunden hat. Dabei wurde einstimmig beschlossen, auch im Jahr 2024 kein Scharlachrennen durchzuführen. Der Vorstand des Vereins Scharlachrennen habe als Grund zum einen angegeben, dass kein passender Termin gefunden werden konnte, da am letzten Juliwochenende bereits andere Reitturniere stattfänden.

Zum anderen fehle es dem Verein an den nötigen Ressourcen, insbesondere an Personal. „Die Organisation einer der größten Pferdesportveranstaltungen Süddeutschlands erfordert erhebliche Anstrengungen, um hochkarätige Pferde, international bekannte Reiter und ein interessiertes Publikum anzusprechen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das könne der Verein Scharlachrennen derzeit nicht leisten. „Ob und wann eine weitere Durchführung des Scharlachrennens möglich sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar“, so die Mitteilung der Stadt abschließend.