Starker Saisonabschluss für die Wörnitzschützen Wechingen

Zum letzten Rundenwettkampf in der Luftgewehr-Schwabenliga haben sich die Wörnitzschützen Wechingen den Tabellenführer aus Oberndorf und die Schützenkollegen aus Pfuhl eingeladen. Mit dem Heimvorteil sicherten sich die Wechinger zwei Siege und beendeten die Saison mit Teambestleistung von 1938 Ringen auf einem starken dritten Tabellenplatz.

Am Vormittag bekamen es die Gastgeber mit dem Schützenverein aus Pfuhl zu tun und schickten Ersatzmann Andreas Nagel ins Rennen. Der Aushilfsschütze machte einen guten Job, und trotz kurzer Schwächephase (93 Zähler) ging der Wechinger mit einem Fünf-Ringe-Vorsprung als Sieger aus dem Duell hervor. Bei Katharina Kuhn offenbarte eine 94er-Serie zwar einen kurzen Leistungsabfall, welchen sie jedoch mit einer fabelhaften 99er-Serie ausglich und sich mit einem Einzelpunkt belohnte. Auch Milena Nagel und Patrick Pfisterer gesellten sich zu den glücklichen Duellgewinnern: Mit einem Unterschied von drei beziehungsweise zwei Zählern waren die Wörnitzschützen besser als ihre Kontrahenten. Obwohl Ramona Münzinger mit 385 Ringen eine tolle Leistung an den Tag legte, musste die Wechingerin bei dem 4:1-Sieg als einzige Federn lassen.

Wörnitzschützen Wechingen bezwingen auch den Tabellenführer der Schwabenliga

Am Nachmittag ging es gegen den Ligaprimus aus Oberndorf. Hier war Stammschütze Elias Buinger wieder im Einsatz und erfüllte seine Aufgabe dank eines Fünf-Ringe-Vorteils mit Bravour. Ebenso glänzte Milena Nagel, die mit 392 Ringen eine absolute Meisterleistung an den Tag legte und sich mit Saisonbestleistung einen Gewinnerpunkt verdiente. Mit einer 98er-Abschlussserie war es auch Patrick Pfisterer möglich, das Blatt zu Gunsten der Wechinger zu wenden. Trotz guter Leistungen gerieten Ramona Münzinger und Katharina Kuhn ins Hintertreffen, was an dem 3:2-Sieg der Wörnitzschützen aber nichts mehr änderte.

Schwabenliga im Überblick:

Wechingen – Pfuhl 4:1 (1923:1916). M. Nagel – F. Bartschat 387:384; R. Münzinger – S. Werthmann 385:389; K. Kuhn – S. Abt 387:386; P. Pfisterer – P. Braig 384:382; A. Nagel – S. Pinska 380:375

Wechingen – Oberndorf 3:2 (1938:1938). M. Nagel – M. Schreiber 392:390; R. Münzinger – L. Feuchtmayr 387:394; K. Kuhn – K. Mair 388:390; P. Pfisterer – K. Büchele 386:384; E. Buinger – F. Fritsch 385:380

Tabelle:

Oberndorf 26:2 55:15 27033 Reinhartshausen 24:4 51:19 27015 Wechingen 20:8 51:19 26983 Pfuhl 18:10 44:26 26939 Binswangen 12:16 30:40 26647 Medlingen 6:22 20:50 26323 Obenhausen 4:24 11:59 26097 Haunsheim 2:26 18:52 26427