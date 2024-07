Weiße Weste Donau-Ries: Die Sieger sind gekürt

67 Mannschaften, 417 Liter Freigetränke: Die erste Saison der Weißen Weste Donau-Ries, des Fußball-Wettbewerbs von Rieser Nachrichten, Donauwörther Zeitung und Fürst Wallerstein Brauhaus, ist abgeschlossen. Im Rahmen der Spielgruppentagung in Alerheim wurden nun die Sieger gekürt und mit Preisen bedacht. Auch bei allen, die nicht ganz oben auf dem Treppchen gelandet sind, war die Freude groß, denn: Der Wettbewerb wird weitergehen.

Beim vergangene Saison erstmals ausgetragenen Wettbewerb erhielten erste Mannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries für jedes Liga-Spiel, in dem sie kein Gegentor bekamen, einen Gutschein für einen Kasten Bier oder alkoholfreie Getränke vom Fürst Wallerstein Brauhaus. Die Aktion kam bestens an, die Mannschaften aus dem Donau-Ries-Kreis intensivierten von der Bayernliga bis zur B-Klasse ihre Defensivleistungen für die Aussicht auf zusätzliche Belohnung. Bei der Preisverleihung in Alerheim dankte Heiko Spielvogel von den Rieser Nachrichten allen Beteiligten, angefangen bei den BFV-Spielgruppenleitern, den Sportredakteuren der Rieser Nachrichten und der Donauwörther Zeitung sowie den Preissponsoren Fürst Wallerstein Brauhaus, FC Augsburg, Intersport Steingass und Intersport Sieber.

Beste Mannschaften des Wettbewerbs schafften auch den Aufstieg

„Spiele gewinnt der Angriff, aber Meisterschaften die Abwehr“, zitierte Spielvogel eine alte Fußballweisheit, die von der Tabelle der Weißen Weste Donau-Ries einmal mehr bestätigt wurde. Denn die ersten drei Mannschaften, also die mit den meisten Zu-null-Siegen, sind allesamt aufgestiegen.

Allerdings hat bei der ersten Saison des Wettbewerbs noch nicht alles so funktioniert, wie ursprünglich gedacht. Der Sonderpreis für das beste Kabinenfoto mit Wallersteiner-Kasten, über das in einer Online-Abstimmung hätte entschieden werden sollen, konnte nicht stattfinden. Zu wenige Vereine hatten Bilder eingeschickt, mindestens zehn hätten es sein müssen. Für den Sieger war ein Trikotsatz in den jeweiligen Vereinsfarben vorgesehen, gesponsort vom Fürst Wallerstein Brauhaus.

Weiße Weste Donau-Ries: Beste Torhüter bekommen weiße Sakkos

Das soll im zweiten Jahr besser werden. Spielvogel und Barbara Jost vom Fürst Wallerstein Brauhaus hatten bei der Preisverleihung die gute Nachricht im Gepäck, dass es mit dem Wettbewerb weitergehen wird. Bei der Durchführung bleibt weitgehend alles, wie gehabt: Alle teilnahmeberechtigten Mannschaften sind automatisch mit dabei und bekommen ihre Gutscheine nach dem Spieltag per E-Mail zugeschickt, künftig aber von der Adresse weisseweste@rieser-nachrichten.de. Alle Vereine, die das noch nicht gemacht haben, werden gebeten, vorab eine E-Mail mit Ansprechpartner, Vereinsname und Name des Torhüters oder der Torhüterin der ersten Mannschaft an diese Adresse zu schicken. Für den Sonderpreis für das beste Mannschaftsfoto gehen die Einsendungen der ersten Saison in die Abstimmung der zweiten Saison mit ein.

Schließlich wurden die Sieger der ersten Weiße-Weste-Saison gekürt. Da die ersten drei Mannschaften alle 16 Zu-null-Spiele hatten, griff die Regel, dass bei Gleichstand die unterklassigen Vereine gewinnen. Hier die Sieger:

1. Platz: FSV Utzwingen, B-Klasse Nord: 16 Spiele zu null. Preis: 30 Eintrittskarten für das Heimspiel des FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 am 20. September 2024 um 20.30 Uhr.

2. Platz: SpVgg Ederheim, A-Klasse Nord, 16 Spiele zu null. Preis: 100 Liter Fürst Wallerstein Hell.

3. Platz: TSV Monheim, Kreisklasse Nord 1, 16 Spiele zu null. Preis: Zehn Trainingsbälle, gesponsort von Intersport Sieber in Nördlingen.

Am Ende wurde doch noch ein Sonderpreis vergeben: Für die beiden besten Torhüter bei den Herren- und den Frauenmannschaften überreichte das Weiße-Weste-Team noch jeweils ein hochwertiges weißes Sakko, gesponsort von Intersport Steingass in Nördlingen. Für eine Saison im weißen Zwirn können sich Kevin Preuschoff vom FSV Utzwingen und Celina Peppel von der SpVgg Deiningen (elf Spiele zu null in der Frauen-Kreisliga) kleiden. Nach der nächsten Saison geht das Wander-Sakko dann an die neuen Preisträger.