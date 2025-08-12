Reit- und Fahrverein St. Georg freut sich über mehr Mitglieder

Bei der Mitgliederversammlung des Reit- und Fahrvereins St. Georg Nördlingen hat Vorsitzende Barbara Zuber über die Aktivitäten des Vereins berichtet und Herausforderungen thematisiert. Von denen gibt es einige für die Nördlinger Reiter.

Erfolgreich wurde im vergangenen Jahr ein Dressurkurs abgehalten, in dem Vereinsmitglieder ihre Arbeit mit dem Pferd verbessern konnten. Anfang September 2024 traf man sich zu einem gemütlichen Grillfest. Auch hier wurde auf den Inklusionsgedanken viel Wert gelegt und zusammen mit den Vereinsmitgliedern der Lebenshilfe gefeiert. Da das Scharlachrennen in der gewohnten Form nicht mehr stattfindet, stehen dem Verein mehr Flächen zur Verfügung. Zuber sagte, man habe die Möglichkeit genutzt, auf diesen Flächen Weidezelte aufzustellen und den Pferden möglichst viel Zeit draußen zu ermöglichen.

Hobby Horsing bringt Reiter-Nachwuchs zum Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen

Zuber erwähnte auch die finanziellen Herausforderungen, mit denen alle Reitvereine und Pferdebesitzer konfrontiert sind. In Nördlingen schlagen vor allem die erhöhte Erbpacht und Personalkosten zu Buche. Man werde die Entwicklung streng im Blick behalten müssen und eventuell gegensteuern. Nicht alle Einsteller wünschen einen personalintensiven Rundum-Service – hier gelte es, flexibler zu werden, so die Vorsitzende. Ein neues Stallkonzept mit Selbstversorgung wird aktuell bereits angewandt und wird gut angenommen, zwölf Boxen sind mittlerweile neu belegt.

Zu Beginn der Sommerferien hatte der Verein zu einem Kindercamp mit Übernachtung in der Reithalle eingeladen, das zwischenzeitlich stattgefunden hat – 23 Kinder waren dabei. Außerdem schlug Zuber vor, ein WBO-Turnier auf der Anlage an der Kaiserwiese auszutragen – dieses soll Mitte Oktober stattfinden und zugleich die Kreismeisterschaft Dressur sein. Beim Festumzug am Stadtmauerfest werden Mitglieder des Vereins wieder als Schweden-Regiment mitlaufen.

Die Mitgliederzahlen des Nördlinger Traditionsvereins haben sich sehr gut entwickelt. Dies sei laut Zuber vor allem dem Therapiereiten und der neuen Sparte „Hobby Horsing“ zu verdanken, die von Christine Kilger seit rund eineinhalb Jahren geleitet wird. Rund 15 Kinder treffen sich samstags zum Training in Nordschwabens größter Reithalle. (AZ)