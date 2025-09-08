Nördlinger Hobby-Stockschützen genießen zweite Auflage des TSV-Turniers

Für das zweite Hobbyturnier der Stockschützen des TSV Nördlingen hätten die Bedingungen am Samstag kaum besser sein können: Angenehme 20 Grad Celsius, nur leichter Wind sowie gute Versorgung mit Kaffee, Kuchen, kalten Getränken und Wurstsemmeln durch die TSV-Mitglieder sorgten für beste Stimmung bei den neun teilnehmenden Mannschaften. Die hielt bis zum Ende an, auch wenn natürlich nur eine Moarschaft gewinnen konnte.

