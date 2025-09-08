Icon Menü
Zweites Hobby-Stockschützenturnier in Nördlingen wieder ein Erfolg – Alte Herren der Abteilung Fußball obenauf

Stockschießen

Nördlinger Hobby-Stockschützen genießen zweite Auflage des TSV-Turniers

Bestes Wetter und gute Stimmung sorgen für einen gelungenen Nachmittag auf der Anlage an der Kaiserwiese. Welche Mannschaft am Ende das beste Händchen hatte.
Von Maximilian Bosch
    • |
    • |
    • |
    Volle Konzentration: Beim Stockschießen ist die Beherrschung des richtigen Bewegungsablaufs entscheidend.
    Volle Konzentration: Beim Stockschießen ist die Beherrschung des richtigen Bewegungsablaufs entscheidend. Foto: Dieter Mack

    Für das zweite Hobbyturnier der Stockschützen des TSV Nördlingen hätten die Bedingungen am Samstag kaum besser sein können: Angenehme 20 Grad Celsius, nur leichter Wind sowie gute Versorgung mit Kaffee, Kuchen, kalten Getränken und Wurstsemmeln durch die TSV-Mitglieder sorgten für beste Stimmung bei den neun teilnehmenden Mannschaften. Die hielt bis zum Ende an, auch wenn natürlich nur eine Moarschaft gewinnen konnte.

