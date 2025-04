Staatliche Technikerschule in Nördlingen bekommt eigene KI-Klasse

Die Staatliche Technikerschule in Nördlingen bekommt ab dem Schuljahr 2025/26 ein weiteres Angebot für junge Menschen: Zur Erprobung soll eine eigene Klasse für das Thema Künstliche Intelligenz eingeführt werden. „Ich begrüße diese Entscheidung des Kultusministeriums und des Finanzministeriums sehr und habe dies auch gerne unterstützt. Denn damit wird das Angebot der Technikerschule um einen wegweisenden und zukunftssicheren Bereich erweitert. Schließlich spielt KI eine immer größere Rolle. Darum ist es wichtig, dass wir auch im Landkreis Donau-Ries bei diesem Zukunftsthema frühzeitig am Ball sind“, wird MdL Wolfgang Fackler in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Technikerschule sei mit ihrem Schulleiter Raimund Eberle schon länger bei diesem Thema aktiv. Nördlingen werde nun eine von bayernweit vier Klassen bekommen, um das Thema noch breiter anzugehen. Nach dem Willen der Staatsregierung soll KI nicht nur an den Hochschulen eine bedeutende Rolle spielen, sondern auch an den beruflichen Schulen, an denen die Anwendung gelehrt wird, wie es in der Mitteilung heißt. Gerade die Anwendung für die Industrie, Mittelstand und das Handwerk solle dabei ganz besonders in den Blick genommen werden.

Technikerschule in Nördlingen bekommt KI-Klasse

Schließlich komme KI künftig in immer mehr Produkten vor und so würden Produkte in der Anwendung immer schlauer. „Egal ob bei Drohnen oder in der Medizintechnik. KI wird sich den Weg bahnen. Denn die vielen Daten z. B. beim Blutbild oder auch bei Bildern vom MRT werden durch die KI immer besser interpretiert und werden uns noch einen entwicklungsmäßig großen Schub geben. Darum ist es bedeutend, wenn der Landkreis Donau-Ries sowohl bei den Chancen als auch den Risiken der KI gut vorbereitet ist und mit dieser Erprobungs-Klasse einen wichtigen Schritt in der Schullandschaft, aber auch im Sinne von Wachstum und Wohlstand in der Zukunft gehen wird“, so Fackler in der Mitteilung. Aufmerksam machen will die Schule auf dieses neue Angebot im Rahmen eines KI-Tages an der Technikerschule am 21/22. Juli 2025. (AZ)