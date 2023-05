Nördlingen

12:06 Uhr

Das lernen Technikerschüler in Nördlingen über künstliche Intelligenz

Plus Noch wird die KI in den Unternehmen in der Region eher sparsam eingesetzt. Doch an der Technikerschule wird jetzt gelehrt, wie man neuronale Netze trainiert und einsetzt.

Von Gitte Händel Artikel anhören Shape

Den Begriff „ChatGBT“ sucht man vergebens, wenn man sich ansieht, was angehende Technikerinnen und Techniker über künstliche Intelligenz lernen sollen. Auch der Begriff künstliche Intelligenz selbst wird eher sparsam verwendet. Die Rede ist viel eher von „neuronalen Netzen“. Diese Softwareanwendungen können in großen Datenmengen Zusammenhänge zwischen den Daten erkennen, die man hineingibt, und den Ergebnissen, die man erzielen möchte.

Dazu müssen diese neuronalen Netze trainiert werden, sie müssen „lernen“, Zusammenhänge immer sicherer herzustellen. So wie ein Kleinkind langsam lernt, dass das Tier auf vier Beinen mit dem Namen Bello ein Hund ist – und etwas anderes wie die Katze der Nachbarin. Und dass es ganz viele verschiedene Hunde gibt und viele Rassen und dass ein Hund ein Hund ist, auch wenn man ihn von hinten oder vorne oder oben sieht. Diese Kategorisierung, die wir in unserer Kindheit quasi nebenbei erlernen, muss Maschinen antrainiert werden. Irgendwann dann wird eine Software das Muster eines Hundes in einer Menge von Lebewesen identifizieren können. Mit dem Namen „neuronales Netz“ deutet man an, dass diese Methoden ähnlich wie das menschliche Gehirn arbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen