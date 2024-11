Rieser Starkbieranstich ist für den 5. April in Megesheim terminiert

Der Verein Kraterkultur Megesheim e.V. veranstaltet seinen traditionellen Starkbieranstich am Samstag, 5. April 2025 in der Mehrzweckhalle. Der Startbieranstich wartet auf mit zwei Highlights für die Lachmuskeln und urbayerischen Gaumengenüssen. Die Lachmuskeln würden mit den zwoi Riasrn im Himmel beim Engale gekitzelt. Diese schreiben schon fleißig an der Derblecken-Rede und beobachten aus der Wolke das Geschehen in dr Hoimat im Rias und dem ganzen Landkreis, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Zudem werde es eine urige kabarettistische Darbietung am Samstagabend geben, nämlich Josef „Bäff“ Piendl, bekannt aus dem Bayerischen Fernsehen und von der Oidn Wiesn. In seinem Abendprogramm präsentiert sich der Oberpfälzer Humorist, Gstanzlsänger und Liedermacher – kurz der „Bäff“ – als wahrer Gaudibursch und Stimmungsgarant. Mit einem Feuerwerk an Liedern, Gags, Gstanzln, Witzgedichten und Anekdoten unterhält er sein Publikum. Durch seine Schlagfertigkeit überrasche er immer wieder und das Lachen des Publikums stehe im Vordergrund.

Megesheimer Dorfmusikanten spielen beim Starkbieranstich in Megesheim

Die musikalische Umrahmung übernehmen wieder die Dorfmusikanten Megesheim. Für das leibliche Wohl ist mit dem regionalen Starkbier vom Maier Bräu Nördlingen und mit deftigen Spezialitäten bestens gesorgt. Karten für Interessierte gibt es ab 1. Dezember 2024 im Vorverkauf im Dorfladen Megesheim, bei den Rieser Nachrichten in Nördlingen, Schreibwaren Wilhelm in Oettingen, Gasthof Ente Wemding und in der Bavaria Tankstelle in Baldingen. Ergänzend auch unter www.faire-tickets.de oder am Weihnachtsmarktstand vom „Steinhof-Westheim: Wildschweinbratwurst trifft heißen Hirsch“ auf den regionalen Weihnachtsmärkten in Oettingen, Auhausen und Gunzenhausen.

Im Laufe des Dezembers wird zudem der Kartenvorverkauf für das Open-Air „Der Krater bebt“ vom 24. bis 26. Juli 2025 starten. Weitere Infos und Direktzugang zum Online-Kartenvorverkauf gibt es dann auf der Homepage www.kraterkultur.com. (AZ)