Megesheim

vor 17 Min.

Die Stoiber-Parodie wird beim Starkbieranstich in Megesehim zum Höhepunkt

Teilten beim Starkbieranstich in Megesheim kräftig aus: Schorsch (links, gespielt von Thomas Hertle), Martina Müller als Engel und Erwin Zwickel als Heiner.

Plus Die „Zwoi Riaser im Himmel“ teilen beim Rieser Starkbieranstich kräftig aus. So heißt es unter anderem: "Wenn's Tempo nuntergeht, geht da Bluatdruck nauf".

Von Toni Kutscherauer

Fastenzeit, eine voll besetzte Megesheimer Mehrzweckhalle und ausgelassene Stimmung bei den Besuchern – so ist es seit fast zwei Jahrzehnten Tradition. Bereits in 19. Auflage lud die Kraterkultur Megesheim zum Rieser Starkbieranstich, bei dem das politische und gesellschaftliche Leben in der Region wieder einmal einer satirischen Nabelschau unterzogen wurde.

So stand zunächst auf das große „D’rblecken“ im Fokus, das bereits zum vierten Mal von den „Zwoi Riasern im Himmel“ vorgenommen wurde. Von ihren Wolken aus blicken dabei die beiden Freunde Schorsch (Thomas Hertle) und Heiner (Erwin Zwickel) sowie das „Engale“ (Martina Müller) auf ihre Rieser Heimat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

