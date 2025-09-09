Störungen auf der Riesbahn: Bahnverkehr läuft weiter eingeschränkt

Auf der Riesbahn zwischen Donauwörth und Aalen kommt es weiter zu Fahrplanabweichungen. Wie berichtet, gibt es derzeit Störungen bei der Infrastruktur. Das Bahnunternehmen Arverio teilt mit: „Die DB InfraGO hatte auf der Riesbahn zwischen Aalen und Donauwörth am Wochenende mehrere weitere Infrastrukturstörungen zu verzeichnen. Die Strecke war zeitweise kurzfristig gesperrt, danach waren Zugfahrten nur mit erheblichen Verspätungen möglich.“



Um den Fahrplan möglichst zu stabilisieren, habe Arverio bereits am Montag, 8. September, Zugverkehr nur zwischen Donauwörth und Lauchheim gefahren, und zwischen Lauchheim und Aalen kurzfristig einen Busnotverkehr eingesetzt. Das sei auch noch für diesen Dienstag geplant.



Wie lange die Störungen andauern und wann wieder ein zuverlässiger Zugverkehr möglich ist, sei Arverio bisher nicht bekannt. Zu den Verspätungen und Zugausfällen komme hinzu, dass es in der Fahrgastinformation zu technischen Problemen kommt. Für die ausfallenden Zugfahren verkehren Ersatzbusse, die in der Fahrplan-App DB Navigator leider nicht immer zuverlässig angezeigt würden. (AZ)

