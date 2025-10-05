Strom fällt ab Samstagabend in einigen Orten im Ries aus

Im Ries ist es am Wochenende zu Stromausfällen gekommen. Diese ereigneten sich ab Samstagabend. Auf der Homepage www.stoerungsauskunft.de wurden ab etwa 20 Uhr in diversen Orten von Nutzerinnen und Nutzern Stromausfälle gemeldet.

Betroffen sind laut der Internetseite der Nördlinger Stadtteil Grosselfingen, die Gemeinde Möttingen, deren Ortsteile Balgheim und Enkingen sowie die Gemeinde Mönchsdeggingen. In letzter Kommune waren am Sonntagvormittag noch von fünf Personen gemeldete Stromausfälle aufgeführt, in Balgheim 22, in Möttingen 27, sechs in Enkingen und 30 In Grosselfingen. Dort notierten die Menschen, dass der ganze Ort wohl betroffen sei, in Möttingen seien auch Straßenlaternen betroffen.

Weitere Infos folgen.