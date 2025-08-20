Im Ries fällt der Strom aus: Diese Orte sind betroffen

In Teilen von Nördlingen ist am Mittwochabend der Strom ausgefallen. Gegen 20.35 Uhr wurden auf dem Internetportal stromausfall.org für das Ries elf Stromausfälle gemeldet. Betroffen waren demnach in Nähermemmingen die Riesstraße, Bei den Seewiesen und der Ährenweg, in einer Notiz hieß es gar „Ganz Nähermemmingen betroffen“. Für Utzmemmingen hieß es, der komplette Röhrbachpark sei betroffen. In der Kernstadt reichte der Ausfall laut dem Portal vom Sixengarten über die Bräugasse bis zur Baldinger Straße. Auch in Baldingen gab es eine Meldung.

Eine Sprecherin der EnBW schilderte auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Strom gegen 20.05 Uhr ausgefallen sei. Beide Leitungen zwischen Trochtelfingen und Nördlingen seien betroffen. Trochtelfingen und Utzmemmingen seien ganz ausgefallen, ein Viertel von Nördlingen sei unversorgt.

Kein Strom mehr an mehreren Stellen im Ries

Aktuell seien Mitarbeiter vor Ort, um nach der Ursache zu forschen und die Leitungen abzusuchen, schließlich müsse man kontrollieren, ob etwas in der Leitung hänge oder diese am Boden liege. Erst, wenn alles abgesucht worden sei, könne man den Strom Stück für Stück wieder zuschalten. Allerdings sei es eine recht lange Strecke zwischen Trochtelfingen und Nördlingen. Wann genau der Strom wieder fließt, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Gegen 20.40 Uhr gingen in der Innenstadt teilweise aber schon wieder die Lichter an.