Das war die Ursache für den Stromausfall am Samstagabend

Der Strom ist am Samstagabend in mehreren Kommunen im Ries ausgefallen. Wie eine Sprecherin der Netze ODR mitteilt, waren folgende Orte betroffen: Teile von Möttingen, Balgheim, Hohenaltheim, Enkingen, Appetshofen, Lierheim, Grosselfingen und Mönchsdeggingen mit den dort angeschlossenen Haushalten, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieben.

Auch die Ursache ist klar: Nach Angaben der Sprecherin war die Ursache “ein Defekt an einem Mittelspannungskabel zwischen den Stationen Im Mitteldorf und Balgheimer Straße in Möttingen“. Die Schalttechniker der Netze ODR seien sofort im Einsatz gewesen, hätten durch Umschaltungen und Reparaturmaßnahmen die Stromversorgung sukzessive wiederhergestellt. Um 20.13 Uhr hätte die Störung am Samstag begonnen, in den meisten Bereichen sei die Versorgung nach wenigen Minuten wieder da gewesen. „Am längsten – bis ca. 21.30 bis 21.44 Uhr – waren Teilbereiche von Möttingen (Im Mitteldorf, Baadfeld, Römerweg) sowie Balgheim/Betzenmühle/Hohenaltheim ohne Strom. Seit 21.44 Uhr am Samstagabend wurden alle betroffenen Orte wieder zuverlässig versorgt“, teilt die Netze ODR mit.

Stromausfall im Ries: Kommt das aktuell häufiger vor?

Bereits im August und September war es zu Stromausfällen gekommen. Im August löste ein defektes Kabel im Mittelspannungsnetz eine erste Störung aus, betroffen waren Teile Nördlingens und Utzmemmingen. Dort war die Versorgung nach nicht einmal einer Stunde wiederhergestellt. Allerdings führte dann ein doppelter Erdschluss dazu, dass Bereiche in Nördlingen, Kleinerdlingen, Reimlingen, Schmähingen, Hohenaltheim und Bollstadt ohne Strom waren.

Mitte September waren dann Kleinsorheim, Möggingen, Appetshofen, Heroldingen, Schrattenhofen, Wörnitzostheim, Großsorheim und Hoppingen ohne Strom, der durch sogenannte „atmosphörische Störungen“ ausgelöst wurde, das kann beispielsweise ein Blitz sein, der nahe einer Leitung eingeschlagen hat.

Stromausfälle im August, September und Oktober - ist das eine Häufung? „Nein“, sagt Netze-ODR-Sprecherin Nicole Fritz: Grundsätzlich könne ein größerer Ausfall andere Fehler nach sich ziehen, aber das derzeit sei keine Häufung, die Sorgen bereite: „Man muss sagen, es gibt viel Freileitungsbereich. Das bedeutet, so etwas kann durch eine Wetterlage entstehen oder sonstige atmosphärische Störungen. Das kommt immer mal wieder vor.“ Ein größerer Freileitungsbereich bedeute auch, dass dieser, wie etwa am Samstagabend, von Technikern mit Taschenlampen abgesucht werden müsse. Man müsse kontrollieren, ob etwas in der Leitung hänge – das dauere seine Zeit, so Fritz.