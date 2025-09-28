Sieben Gemeinden arbeiten zusammen: So profitieren Südries und Kesseltal

Es war nicht nur ein Abschluss, sondern auch eine Stabsübergabe: die Infoveranstaltung zum Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) der ILE Südries-Kesseltal. Abgeschlossen wurde die Konzeptentwicklung, begonnen hat die Umsetzungsphase: Der Leiter des Amts für Ländliche Entwicklung Schwaben, Christian Kreye, überreichte dafür den Förderbescheid.

„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen“, zitierte Mönchsdeggingens Bürgermeisterin Karin Bergdolt den Komponisten Anton Bruckner bei ihrer Begrüßung. Das „Fundament“ ist die Antwort auf die Frage: Wohin wollen sich die Gemeinden in den nächsten Jahren gemeinsam entwickeln? In den vergangenen zwei Jahren haben die Bürgermeister von Amerdingen, Bissingen, Forheim, Ederheim, Hohenaltheim, Mönchsdeggingen und Reimlingen deswegen die Stärken und Schwächen ihrer Region analysiert, Ziele formuliert und Maßnahmen konkretisiert. Das Besondere bei dieser ILE sei die landkreisübergreifende Bündelung von Kräften, so die stellvertretende Landrätin des Landkreises Donau-Ries, Claudia Marb. Und jetzt sei man neugierig, wie die Umsetzung aussehen wird, ergänzte Dillingens stellvertretender Landrat Erhard Friegel.

Planungsbüro bereitet Umsetzung des Konzepts für das Südries und das Kesseltal

Die Begleitung der Gemeinden abgeben hat an diesem Abend das Team vom Beratungsunternehmen Planwerk. Nachdem Klara Kemmler noch einmal kurz vorgestellt hat, wie das Konzept erarbeitet wurde und was es beinhaltet, verabschiedete sich Dr. Tobias Preising von der Gruppe. Er tue das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Es sei schade, dass jetzt Schluss sei, aber er und sein Team seien sicher, dass in dieser ILE etwas passieren werde. Die Stabsübergabe ermöglichte Kreye. Er hob die Bedeutung dieser „Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE)“ hervor: „Kommunen schließen sich zusammen, um Herausforderungen gemeinsam besser zu meistern und ihre Standortqualität zu sichern.“

Die Aufgaben würden komplexer werden, die finanziellen Möglichkeiten und die personellen Kapazitäten würden sich aber nicht verbessern. Kreye hob hervor, dass die ILE kein Selbstzweck sein dürfe und forderte dazu auf, Projekte anzugehen, bei denen die Zusammenarbeit Sinn mache, Mehrwert biete und konkrete Resultate schaffe. „Trauen Sie sich auch mal, dicke Bretter anzugehen“, so sein Appell. Der Förderbescheid, den Kreye der ILE überreichte, soll dies unterstützen. Finanziert wird mit 102.000 Euro für zwei Jahre die Umsetzungsbegleitung. Durch das Team des Planungsbüros Neuland+ werde die ILE Südries-Kesseltal feste Ansprechpartner und auch „ein Gesicht“ erhalten, so Kreye.

Musikverein und Faschingsfreunde planen gemeinsame Auftritte

Was konkret passiert, wurde an vielen Beispielen deutlich: So berichtete Berater Tobias Preising von einer „Bauhof-Runde“, bei der es erste Ideen für eine Zusammenarbeit gegeben habe. Holger Ruf, Vorstand des Mönchsdegginger Musikvereins, berichtete vom „Vorstandsstammtisch“. Es habe sich ein regelmäßiger Austausch zwischen den Vereinen der sieben Gemeinden etabliert. Und der Musikverein Mönchsdeggingen und die Faschingsfreunde von Amerdingen würden jetzt gemeinsame Auftritte planen.

Wie es weitergeht? Das beschrieben kurz „die Neuen“, die Umsetzungsbegleiter Philipp Kahl und Franziska Breiter von Neuland+. Im Oktober werde es eine Bürgermeisterrunde geben. Dort werde entschieden, was zuerst angepackt werden soll. 75.000 Euro stehen im nächsten Jahr zur Verfügung für kleine Projekte, die Vereine und Bürger vorschlagen können.