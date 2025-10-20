Tempo 30 in Oettingen: Neue Regeln bringen Bewegung in die Stadt

Die Stadt Oettingen macht Ernst bei den Tempo-30-Zonen in sensiblen Bereichen. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses erläuterte Bürgermeister Thomas Heydecker, dass die Kommunen durch neue Regelungen mehr Entscheidungsspielraum erhalten haben. Allerdings, so schränkte er ein, fehle noch die Verwaltungsvorschrift und damit besteht die Gefahr von Rechtsunsicherheit. Dennoch hieß es aus dem Gremium „wir probieren es“ und „zur Sicherheit der Bevölkerung lieber vorpreschen“.

In der Kellerstraße, der Goethestraße sowie in der Ortsdurchfahrt von Nittingen soll diese Beschränkung angestrebt werden. Ein stark frequentierter Schulweg bestehe an der Kellerstraße und die Goethestraße mit dem Schulzentrum sei nur teilweise auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Umsetzung in Zusammenarbeit mit den Behörden anzustreben.

Neue Bäume für Oettingen, Niederhofen, Erlbach und Heuberg

Einer Garten- und Landschaftsbaufirma aus Megesheim wurde der Auftrag für 35 neu zu pflanzende Bäume im Stadtbereich, in Niederhofen, Erlbach und Heuberg zum Angebotspreis von 21 600 Euro erteilt. Bis März 2026 soll die Pflanzaktion abgeschlossen sein. Rund 16 000 Euro sparte man mit einem Verzicht auf Beschichtungsarbeiten am Gasbehälter der Kläranlage ein. Der Behälter wird nach dem Umbau nicht mehr benötigt und somit kann darauf verzichtet werden, hieß es. In den Bürgerversammlungen wurde ein neuer Handlauf mittig der Treppenanlage zur Oettinger Friedhofskapelle angeregt. Die reinen Materialkosten bezifferte Stadtbaumeister Stefan Mayer auf rund 1200 Euro. Mehrheitlich wurde das Vorhaben befürwortet.

Beim Freibad verlandet zusehends der Nichtschwimmerbereich, verwies der Bürgermeister, jedoch stehen Belange des Naturschutzes einem Ausbaggern entgegen. Nach Lösungen wird noch gesucht.

Fitnessparcours soll auf der Oettinger Badeinsel beim Wörnitzfreibad entstehen

Festgelegt wurde der Platz für den neuen Fitnessparcours. Zur Wahl stand der Bereich an der Pumptrack-Anlage oder unweit des Kneipp-Beckens im Freibadgelände. An der Gabelung des Fuß- und Radwegs wäre ein geeigneter Platz und würde die Badeinsel zusätzlich aufwerten, erläuterte Heydecker. Die Räte votierten für die Platzierung des Parcours in diesem Bereich.

In Breitenlohe soll im kommenden Jahr der Spielplatz aufgewertet werden; 10 000 Euro sollen in den Haushalt eingeplant werden. An der nördlichen Hausseite des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses in Niederhofen soll ein Hangbereich mittels Ortbetonmauer abgefangen werden. Die Kosten für Material, statische Berechnung und Geländer beziffert Mayer auf etwa 15 000 Euro. Die Feuerwehr habe Eigenleistung bei der Umsetzung zugesichert, hieß es dazu.