Abgemagert, offene Wunden: 32-Jähriger soll seine Rinder vernachlässigt haben

Weil mehrere seiner Rinder im Juli 2024 verletzt und abgemagert aufgefunden worden waren, stand ein 32-jähriger Landwirt am Montag vor dem Amtsgericht Nördlingen. Er musste sich wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Der Mann lebt mit seinem Vater auf einem Hof im Landkreis. Tiere darf er mittlerweile nicht mehr halten. Das Verwaltungsgericht hatte ein unbefristetes Tierhaltungsverbot gegen ihn ausgesprochen.

Bei 18 seiner 23 Rinder habe man Vernachlässigungen festgestellt, diese hätten Schmerzen leiden müssen, hatten nicht ausreichend Nahrung oder Flüssigkeit zur Verfügung gehabt, erläuterte Janina Karl als Vertreterin der Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift vor dem Nördlinger Amtsgericht.

Dr. Bernd Scharinger, der den 32-Jährigen vor Gericht vertrat, erläuterte, sein Mandant sei im Februar und Juli 2024 infolge einer Erkrankung bettlägerig gewesen. Auch sei er im Juli in seinem anderen Beruf stark eingebunden gewesen, sodass es zu einer Vernachlässigung der Tiere gekommen sei. Die Tiere seien regelmäßig getränkt worden, lediglich am Tag der Nachschau sei dies nicht der Fall gewesen. Zudem sei der Hof tierärztlich betreut worden. Wären Tiere vernachlässigt worden, hätte dieser Tierarzt dies bei seinen Besuchen festgestellt.

Amtstierärztin: Jungrind mit eingewachsener Kette gefunden

Eine Amtstierärztin erläuterte, wie man die Tiere vorgefunden habe. Der Hof sei für eine EU-basierte-Kontrolle ausgewählt worden. Man sei mehrmals vor Ort gewesen, habe niemanden angetroffen. Durch ein Tor konnte man im Stall ein freilaufendes Rind sehen, das ein Kollege fotografiert habe. Man sei zunächst wieder gefahren, habe auf der Rückfahrt dann auf dem Foto gesehen, dass das Tier massive Verletzungen im Nacken habe. „Das waren charakteristische Verletzungen, wenn Ketten eingewachsen sind, hervorgerufen durch Anbindevorrichtungen“, so die Tierärztin weiter. Man habe vergeblich versucht, den Landwirt telefonisch zu erreichen und sei am Folgetag mit der Polizei in den Betrieb gegangen. Hier habe man „massive Verstöße“ festgestellt. „Zwei Tiere waren kachektisch, das ist die höchste Form der Abmagerung“, erläuterte die Zeugin. Weitere hätten Klauenveränderungen gehabt, die Wunde des frei laufenden Rindes sei relativ frisch gewesen. „Es war wucherndes Fleisch zu sehen“, so die Ärztin weiter. Bei einem Jungrind habe man eine eingewachsene Kette gefunden.

Die Rinder hätten teilweise innerhalb kürzester Zeit etwa 25 Liter Wasser getrunken, was darauf hindeutet, dass sie starken Durst gehabt hätten, erläuterte die Zeugin. Die Sauberkeit sei miserabel gewesen, so sagte die Amtstierärztin, die Tiere seien „in ihren eigenen Ausscheidungen gestanden“. Auch im Rahmen einer Nachkontrolle kurze Zeit später hätten sich die Zustände kaum gebessert.

Verhandlung vor dem Nördlinger Amtsgericht: Staatsanwaltschaft fordert Geldstrafe

Der Sachverhalt habe sich im Wesentlich wie in der Anklageschrift bestätigt, sagte Janina Karl in ihrem Plädoyer. Wegen seiner Krankheit und hohen Arbeitsbelastung hätte der Angeklagte sich Hilfe für den Hof holen müssen. Zugunsten des Angeklagten sei zu werten, dass er sich teilweise zur Sache eingelassen habe, er nicht vorbestraft sei und mittlerweile keine Tiere mehr halte. Allerdings handle es sich teilweise um gravierende Fälle und er habe den Anweisungen nur in geringem Maße Folge geleistet. So habe er sich in 18 tateinheitlichen Fällen schuldig gemacht. Sie forderte eine Geldstrafe von 9000 Euro, 180 Tagessätze in Höhe von 50 Euro.

Sein Mandant habe sich wegen Krankheit und Arbeitsüberlastung nicht um die Tiere kümmern können, entgegnete Verteidiger Dr. Bernd Scharinger. Der Vater des 32-Jährigen habe nicht einspringen können, da gegen ihn ein Tierhalteverbot verhängt worden sei. Bekannte oder Verwandte standen nicht zur Verfügung. Die hohe Geldstrafe halte er nicht für angemessen, er stellte den Antrag, den Tagessatz auf unter 40 Euro festzusetzen.

Richterin: Angeklagter aus dem Landkreis Donau-Ries ist schuldig in 18 Fällen

Richterin Angela Gastl verurteilte den 32-Jährigen schließlich zu 160 Tagessätzen in Höhe von je 53 Euro, also 8480 Euro Gesamtstrafe. Der 32-Jährige sei schuldig des vorsätzlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in 18 Fällen. Der Tatnachweis sei hier vollumfänglich zu führen. Die Zeugin habe vor Gericht eindrücklich die Verletzungen der Tiere geschildert. Diese große Vernachlässigung der Tiere habe sich über Wochen gezogen. Auch habe der Angeklagte im Rahmen der Nachkontrolle kaum etwas umgesetzt. Das Urteil ist rechtskräftig.