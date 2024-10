TSV Hainsfarth und Trainer Schmidt trennen sich

Der Fußball-Kreisligist TSV Hainsfarth war mit dem neuen Trainer Stefan Schmidt in die Saison gestartet und feierte gleich mal zwei Siege zum Rundenauftakt 2024/25. Dabei blieb es, denn inzwischen sind die Nordrieser acht Spiele in Folge sieglos (drei Remis, fünf Niederlagen) und dementsprechend auch in der Tabelle abgerutscht.

Nach der letztwöchigen 0:4-Niederlage beim SV Ehingen-Ortlfingen kam es zur Trennung. Abteilungsleiter Holger Meyr teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Es stimmt, dass wir uns von Stefan getrennt haben, aber es ist nicht richtig, dass es nicht einvernehmlich erfolgt ist. Wir haben eine unglückliche Serie an Spielen abgeliefert und Stefan hat sich selbst hinterfragt. Daraufhin haben wir Gespräche miteinander geführt und haben uns dann absolut im Guten für eine Beendigung der Zusammenarbeit entschlossen.“ Durch diesen Schritt erhofften sich der scheidende Trainer und die Abteilungsleitung den nötigen Impuls für die Mannschaft für die letzten Spiele im Jahr 2024. Meyr bestätigt auch, dass er bis zur Winterpause als Interimstrainer fungiert. „Unterstützt werde ich von meinem Bruder Dominik Meyr“, erklärt Holger Meyr abschließend. (jais)