Wie Kirchenmusikdirektor Udo Knauer beim „Rundum Kultur“ Gospel und Taizé verwebt

Udo Knauer hat gerade wenig Zeit. Am Wochenende wird in Sankt Georg und in der ganzen Stadt das Kulturfestival „Rundum Kultur“ mit Musik, Vorträgen und Theater über die Bühne gehen. Auch die evangelische Kirchengemeinde beteiligt sich am Kulturprogramm und für Udo Knauer bedeutet das als Kantor von Sankt Georg: Mit seinen Chören wird der Kirchenmusikdirektor auftreten, und das will geprobt werden. Ein klein wenig Zeit findet Knauer trotzdem. Er schüttelt den Schlüsselbund, um den größten Schlüssel auszumachen, schließt damit das vergitterte Tor auf und läuft die steinerne Treppe zur Orgel von Sankt Georg hinauf.

