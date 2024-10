„Das ist besonders“: Viele Jungmusikanten bei Jugendbezirksorchester dabei

Über 70 Jungmusikantinnen und -musikanten aus 16 Musikvereinen im Bezirk 16 des Allgäu-Schwäbischen Musikbund spielten gemeinsam am vergangenen Samstagabend in der voll besetzten Mehrzweckhalle in Wallerstein. „Das ist in unserem Bezirk wirklich besonders“, so Bezirksvorsitzender Joachim Braun. Keiner der anderen Bezirke des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes könne so viele Jungmusikanten wie der Bezirk 16 aufweisen – auch die Teilnahme an den anspruchsvollen Bläserprüfungen sei im Rieser Bezirk am höchsten. „Da können wir wirklich stolz sein“, sagt Joachim Braun, der zu Beginn des Konzerts die zahlreichen Gäste begrüßte. Dieses große Engagement der Musikerjugend zeige sich auch jedes Jahr an der Teilnahme am Bezirksjugendorchester.

